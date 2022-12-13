На базе Минского тракторного завода сожгли пол тонны героина
- 13.12.2022, 10:37
Наркотик ввезли из Ирана транзитом через РФ.
На базе Минского тракторного завода следственный комитет сжег партиюи героина общим весом более 500 кг.
Преступление, в ходе расследования которого была изъята эта партия героина, произошло в 2019 году.
«Проведенным ранее расследованием установлено, что особо опасное наркотическое средство было ввезено в Республику Беларусь под видом поставки фруктов из Ирана транзитом через Российскую Федерацию», - напомнили в СК. После этого героин был размещен в тайнике - в стене бытовки - на одном из складских помещений на территории Заводского района Минска.
В последующем эта партия была обнаружена сотрудниками правоохранительных органов, а руководители и участники преступной группы привлечены к уголовной ответственности.
Партия наркотиков была предназначена для дальнейшей поставки в страны Евросоюза, а Беларусь выступала в качестве перевалочного пункта.