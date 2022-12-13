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На базе Минского тракторного завода сожгли пол тонны героина

  • 13.12.2022, 10:37
На базе Минского тракторного завода сожгли пол тонны героина

Наркотик ввезли из Ирана транзитом через РФ.

На базе Минского тракторного завода следственный комитет сжег партиюи героина общим весом более 500 кг.

Преступление, в ходе расследования которого была изъята эта партия героина, произошло в 2019 году.

«Проведенным ранее расследованием установлено, что особо опасное наркотическое средство было ввезено в Республику Беларусь под видом поставки фруктов из Ирана транзитом через Российскую Федерацию», - напомнили в СК. После этого героин был размещен в тайнике - в стене бытовки - на одном из складских помещений на территории Заводского района Минска.

В последующем эта партия была обнаружена сотрудниками правоохранительных органов, а руководители и участники преступной группы привлечены к уголовной ответственности.

Партия наркотиков была предназначена для дальнейшей поставки в страны Евросоюза, а Беларусь выступала в качестве перевалочного пункта.

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