На базе Минского тракторного завода сожгли пол тонны героина 13.12.2022, 10:37

Наркотик ввезли из Ирана транзитом через РФ.

На базе Минского тракторного завода следственный комитет сжег партиюи героина общим весом более 500 кг.

Преступление, в ходе расследования которого была изъята эта партия героина, произошло в 2019 году.

«Проведенным ранее расследованием установлено, что особо опасное наркотическое средство было ввезено в Республику Беларусь под видом поставки фруктов из Ирана транзитом через Российскую Федерацию», - напомнили в СК. После этого героин был размещен в тайнике - в стене бытовки - на одном из складских помещений на территории Заводского района Минска.

В последующем эта партия была обнаружена сотрудниками правоохранительных органов, а руководители и участники преступной группы привлечены к уголовной ответственности.

Партия наркотиков была предназначена для дальнейшей поставки в страны Евросоюза, а Беларусь выступала в качестве перевалочного пункта.

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