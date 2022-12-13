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Ключевой момент

  • Леонид Невзлин
  • 13.12.2022, 11:05
  • 4,188
Ключевой момент
Леонид Невзлин

Орду кочевников нужно остановить здесь и сейчас.

С удивлением наблюдаю, что Запад не предпринимает жестких мер, чтобы пресечь провокацию, которую разыгрывают на Балканах Путин и президент Сербии Вучич, а точнее – Патрушев и Вулин. Последнее противостояние в Косово, начавшееся из-за конфликта с номерами машин, - типичная комбинация ФСБ, агентом которой Вулин служит много лет.

Александр Вулин – когда-то коммунист, в недавнем прошлом министр обороны и министр внутренних дел Сербии, на днях был назначен главой секретной службы страны. Он прекрасно знает Косово и Метохию и неоднократно организовывал там заговоры и провокации с известной целью – захвата Косово сербами, геноцида остальных национальностей, живущих на этой территории.

Теперь мы наблюдаем попытку создать новую точку напряжения в Европе для ЕС и НАТО, активизировав старый конфликт. Не удивлюсь, если скоро потребуется внешнее вмешательство, и Балканы станут местом непосредственного противостояния контингентов НАТО и РФ (и возможно Беларуси).

Чем больше российские «эксперты» говорят о заговоре НАТО против Сербии, тем больше я убеждаюсь в том, что заговор есть, но совсем другой. Мой прогноз - кровь в Метохии прольется в ближайшее время, а дальнейшие действия могут пойти по плану Путина–Вучича. Цель задуманной и разыгрываемой Москвой и Белградом провокации - обеспечить переключение внимания с проблемы террора/холодомора в Украине. Это именно то, что нужно российско-сербским мафиози. Запад должен быть готов к подобным манипуляциям и пресекать их в самом начале.

Хаос в Европе, нерешительность в Америке, мафиозный шантаж ядерным оружием, «грязными бомбами», биологическим и химическим ОМП и многое другое, – вот план Путина. И пока ему многое удается, несмотря на явную слабость его армии и вооружения. Но в свое время орды кочевников захватили большую часть Европы, находясь на таком же уровне развития относительно Запада, как Россия сейчас.

Ключевой момент: Запад должен срочно помочь Украине одержать победу над путинским фашизмом. Это единственный способ остановить эскалацию мирового конфликта. Здесь и сейчас - оружие, гуманитарная помощь, технологии Украине, России – санкции на уровне коллапса ее экономики. Спасете Украину – спасете западную цивилизацию от мафиозной орды.

Леонид Невзлин, t.me

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