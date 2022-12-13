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Спецназ ВСУ уничтожил вражеский расчет ПТРК с помощью дрона-камикадзе Switchblade 300

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  • 13.12.2022, 11:12
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Спецназ ВСУ уничтожил вражеский расчет ПТРК с помощью дрона-камикадзе Switchblade 300

Точная работа украинских бойцов попала на видео.

Бойцы ССО с помощью дронов-камикадзе Switchblade 300 уничтожили российский расчет ПТРК и атаковали нескольких врагов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из врагов был убит, а еще трое – ранены. Видеозапись работы спецназовцев опубликована в соцсетях.

«Точная работа операторов ССО Украины с использованием ударного БПАК. При поддержке наступательных действий Сил Обороны, в результате первого удара был уничтожен расчет ПТРК противника. Вторым дроном-камикадзе утилизировано еще больше живой силы врага. Удачная охота в общей сложности 4 «хороших россиян» (3 -300 и 1-200). А пропагандоны заявляли, что «Switchblade 300 фигня», - пишут бойцы в комментарии к видео.

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