Спецназ ВСУ уничтожил вражеский расчет ПТРК с помощью дрона-камикадзе Switchblade 300

Спецназ ВСУ уничтожил вражеский расчет ПТРК с помощью дрона-камикадзе Switchblade 3001
- 13.12.2022, 11:12
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Точная работа украинских бойцов попала на видео.
Бойцы ССО с помощью дронов-камикадзе Switchblade 300 уничтожили российский расчет ПТРК и атаковали нескольких врагов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, один из врагов был убит, а еще трое – ранены. Видеозапись работы спецназовцев опубликована в соцсетях.
«Точная работа операторов ССО Украины с использованием ударного БПАК. При поддержке наступательных действий Сил Обороны, в результате первого удара был уничтожен расчет ПТРК противника. Вторым дроном-камикадзе утилизировано еще больше живой силы врага. Удачная охота в общей сложности 4 «хороших россиян» (3 -300 и 1-200). А пропагандоны заявляли, что «Switchblade 300 фигня», - пишут бойцы в комментарии к видео.