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Грипп в Беларуси: что известно, симптомы, осложнения, профилактика

  • 13.12.2022, 11:13
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Грипп в Беларуси: что известно, симптомы, осложнения, профилактика

Белорусские врачи дали рекомендации, как уберечься от гриппа в 2022-ом году.

Гриппом массово белорусы не болели с появления коронавируса в 2020-м. Зимой 2021 года, скажем, медики фиксировали небольшой подъем заболеваемости гриппом. А в декабре 2022-го грипп стал отвоевывать пространство у коронавируса. Хотя прививаться от гриппа врачи настоятельно рекомендовали все время пандемии, предупреждая, что если корона и грипп нагрянут одновременно, то мало не покажется, пишет «Комсомолка».

Почему грипп в 2022-м пришел рано

Для медиков сочетание коронавирус+грипп и ранний приход гриппа (еще до Нового года) не стал неожиданностью. Об этом предупреждали еще в сентября 2022 года.

Завлабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Наталья Шмелева тогда сказала, что осеню 2022-го в мире циркулировал грипп типа А. На его долю приходилось более 90% случаев.

А еще белорусский эпидемиолог рассказала, что вирус гриппа и коронавирус могут циркулировать одновременно или сменять друг друга. В прошлый эпидпериод вирусы ковида и гриппа, в основном, чередовались.

- Однако есть вероятность заразиться двумя возбудителями сразу или поочередно, что станет очень серьезным ударом для иммунной системы, - констатировала медик.

Свиной грипп в Беларуси 2022

Вирус свиного гриппа А (H1N1) поздней осенью 2022-го начал отмечаться в соседней с Беларусью России. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, грипп в нынешнем году пришел всерьез, и именно тот вариант, который наносит самый серьезный ущерб здоровью (подробнее здесь). Напомним, что именно свиной грипп вызвал пандемию в 2009-2010 годах.

В Беларусь тоже вернулся свиной грипп заявил завкафедрой инфекционных болезней БелМАПО Юрий Горбач. Медик добавил, что его сейчас довольно много. Вместе с тем, он ответил на вопрос, стоит ли белорусам бояться свиного гриппа.

Так, по мнению специалиста, в какой-то степени свиного гриппа действительно следует опасаться. С другой стороны - это двоякий вопрос.

Он добавил, что тяжелые случаи заболевания уже есть. Что касается лечения, то белорусские врачи владеют информацией о том, как его лечить. С чем связаны тяжелые случаи гриппа – об этом подробнее здесь.

Симптомы гриппа 2022, отличие от коронавируса

Белорусский врач общей практики Ольга Кошелюк поясняла, как отличить грипп от коронавируса.

- На самом деле очень сложно. Грипп отличается по большей части от коронавирусной инфекции отсутствием аносмии (потеря обоняния. - Ред.) и очень высокой гипертермией (температурой – Ред.), - подчеркнула Кошелюк.

Как правило, грипп укладывает человека в постель моментально. Утром ты еще был здоров и бежал на работу, днем уже было плоховато, а вечером головы от подушки оторвать не можешь.

Как подчеркивала доцент кафедры эпидемиологии Белгосмедуниверситета Майя Бандацкая, грипп часто протекает тяжелее, чем острое респираторное заболевание.

- Температура тела начинает подниматься очень быстро, и человеку может стать плохо менее чем за 3 - 4 часа, - отметила медик.

При гриппе высокая температура около 39-40 градусов держится примерно 3-5 суток, сопровождаясь ломотой в теле, ознобом, сильными головными болями. На второй день обычно добавляются сухой болезненный кашель с болью за грудиной, першит горло. Могут появиться проблемы с глазами: боль и светобоязнь.

- Боль в горле и насморк присоединяются не ранее второго-третьего дня заболевания. Это типичная картина гриппа, - подчеркнула эпидемиолог.

Группа риска по гриппу

Минздрав Беларуси обращает внимание на то, что в группе риска тяжелого течения гриппа, а также ковида и других ОРВИ находятся пожилые люди, беременные женщины, а также люди с хроническими заболеваниями (диабет, астма, заболевания сердца) и со сниженным иммунитетом. А уж одновременное подхватить и корону и грипп – это очень опасно тяжелыми осложнениями.

Что делать, если есть подозрения на грипп

Алгоритм действий обычный: ложиться в постель и вызвать врача.

В Минздраве подчеркнули, что в каждом конкретном случае врач определит дальнейшее лечение, назначит необходимые анализы, выпишет лекарства. Если же случай течения болезни тяжелый, то он направит на лечение в стационар.

Помните, что заболевший человек может быть заразным около 7 дней с начала заболевания, а дети – и дольше.

Как обезопасить себя от гриппа

Медицинская маска в людных местах и дистанция – очень хороши. Чаще мыть руки с мылом, при необходимости пользоваться антисептиками; не касаться грязными руками глаз, носа и рта; прикрывать рос и нос при кашле или чихании платком; чаще протирать ручки входной двери и гаджеты при помощи дезинфицирующих средств. А если привились заранее – считайте, обезопасили себя от тяжелого течения гриппа и осложнений.

Российские медики рекомендуют мыть не только руки, но промыть нос чистой водой.

Осложнения после гриппа 2022

Эпидемиолог Майя Бандацкая рассказывала об осложнениях после гриппа, предупредив, что в период подъема заболеваемости гриппом растет уровень смертности. Связано это с декомпенсацией хронических заболеваний или развитием серьезных осложнений после гриппа.

- Осложнения чаще развиваются при гриппе А, примерно у 5-35% пациентов, - проинформировала она.

Эксперт назвала группы риска: пожилые люди, младенцы, дошкольники, беременные, а также пациенты всех возрастов с хроническими заболеваниями. Например, на долю пожилых пациентов приходится около 80-90% случаев осложнений после гриппа. Младенцы болеют из-за незрелости иммунной системы, а беременным женщинам грипп угрожает преждевременными родами, выкидышами и даже врожденными аномалиями у плода.

Опасными осложнениями являются пневмонии, вирусный миокардит и даже отек мозга.

Можно ли прививаться, когда грипп уже пришел

Самый эффективный и безопасный способ защититься от вируса гриппа - вакцинация. В сезон заболеваемости в вакцине содержаться антигены 3-4 вирусов гриппа, самых опасных в этом сезоне.

По данным Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, по состоянию на 10 ноября 2022 года были привиты от гриппа более 2,7 миллиона человек или 30% населения Беларуси. Больше всего прививок, около 600 тысяч, получили минчане. Процент привитых в группе риска доходит до 42%.

Как рассказала врач-инфекционист Александра Катлинская, идеальный срок прививки от гриппа закончился в конце октября, потому что нужно время для выработки защитных антител – это где-то порядка 7-21 день. В среднем две недели (здесь подробнее).

По ее словам, кампания по вакцинации от гриппа в Беларуси заканчивается в декабре, и в декабре еще есть смысл привиться.

Почему от гриппа прививают каждый год

Как объяснила Александра Катлинская, каждый год обновляется вакцина, перечень штаммов, которые в нее входят. Все потому, что каждый год вирус гриппа мутирует и человечество встречается с новыми штаммами вируса гриппа.

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