Китай запретил экспорт в Россию всех своих процессоров 1 13.12.2022, 11:24

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Они могли стать альтернативой Intel.

Правительство Китая запретило поставки в Россию процессоров Loongson на собственной архитектуре LoongArch. Об этом пишет российское издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Эти чипы могли бы стать альтернативой Intel в случае проблем с параллельным импортом.

Такое решение в Пекине приняли потому, что технология Loongson используется в военно-промышленном комплексе и признана стратегически важной.

По словам одного из собеседников издания, некоторые производители уже тестировали чипы Loongson, рассчитывая, что они могут заменить Intel в случае блокировки параллельного импорта.

Другой собеседник издания отметил, что Пекин запретил экспорт Loongson за рубеж, поскольку это оригинальное решение китайской электроники.

Корпорация Loongson была создана для разработки альтернативы американским процессорам Intel и AMD. И весной прошлого года она представила собственную архитектуру Loongson Instruction Set Architecture (LoongArch), совместимую с программами для Intel и AMD.

Как писал сайт Charter97.org, Китай сократил закупки российской нефти до минимума с начала войны.

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