Затопление крейсера «Москва»: обнародованы неизвестные ранее детали 13.12.2022, 11:40

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Потопить флагман помогла сама природа.

Одной из наибольших сенсаций обороны Украины против российской агрессии стало потопление российского флагмана Черноморского флота крейсера «Москва». Важным моментом является то, что корабль был потоплен ракетой, производимой в Украине — «Нептуном».

«Украинская правда» опубликовала реконструкцию потопления российского крейсера.

Для россиян еще в феврале 2022 года стало сюрпризом само наличие в Украине подобных противокорабельных ракет. Комплекс продемонстрировали ранее, но ракеты доставили в Одессу только в конце февраля, за пару дней до вторжения.

Потопить крейсер украинским военным помогла сама природа. 13 апреля в Одесской области у оператора комплекса «Нептун» не было нужного радара, чтобы увидеть цель на 120 км от берега. Именно настолько подплыли россияне, которые положившись на облачную погоду и свои системы ПВО. Обычный радар добивает на 18 км, но он смог показать цель на значительно большем расстоянии. Из-за облачной погоды, которая должна была снизить видимость и уберечь россиян, сигнал от радара отражался от облаков и поверхности воды и неожиданно показал украинским военным крупный корабль — крейсер «Москва». У союзников есть версия, что это они подтвердили точные координаты цели, но источники «УП» утверждают, что за «Москвой» присматривали со спутников. Важно было не только знать где она, но и попасть.

Крейсер вошел в зону поражения 13 апреля и около 16 часов две ракеты из «Нептуна» отправились ему навстречу. Найдено фото того самого момента пуска.

Сложнее всего было определить попадание, ведь из-за облачности беспилотники не могли вылететь на разведку. Но крейсер неожиданно рванул вперед и попытался спрятаться за большим металлическим объектом — «вышками Бойко». Критическую ситуацию на крейсере подтвердило и то, что из Крыма вышел буксир. На море бушевал шторм, что усложнило спасательные операции.

Напомним, военное руководство РФ усиленно пыталось скрыть произошедшее, заявляя про пожар, и преуменьшить количество жертв. Но правда все равно выплыла наружу — количество трупов на крейсере поразило даже оккупантов. Спустя чуть менее двух недель удалось определить точное место потопления «Москвы», а остатки крейсера прибило к берегам Украине в июне.

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