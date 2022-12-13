Зеленский рассказал одесский анекдот о войне с Россией 6 13.12.2022, 11:47

9,352

Видео стало вирусным в Сети.

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому комику Дэвиду Леттерману для спецвыпуска Netflix «Мой следующий гость не нуждается в представлении».

В ходе разговора глава украинского государства рассказал шоумену анекдот о том, как в Одессе обсуждают войну.

«Встретились два одессита… Два одесских еврея. И один другому говорит:

— Ну что, как там ситуация, что там говорят?

— Ну что, говорят, война.

— А что за война?

— Россия воюет с НАТО!

— Серьезно?!

— Да-да, война, Россия воюет с НАТО.

— И что там?

— Ну как там... 70 тысяч российских военных погибло, все ракеты почти потратили, много техники сломано, взорвано. Этакая ситуация.

— А что НАТО?

— А что НАТО? НАТО еще не подъехало!».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».