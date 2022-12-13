«Заработала 400 рублей, а должна вернуть больше 1000» 13.12.2022, 11:47

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Как мамам в декрете заработать и сохранить пособие.

Многие мамы параллельно с воспитанием детей во время декретного отпуска рассматривают вариант подработки, чтобы пополнить семейный бюджет и не потерять профессиональную хватку. Myfin.by написала одна из таких молодых мам Анастасия. Спустя год после рождения сына девушка решила, что может выделить немного времени для подработки. Но ее дополнительным доходом быстро заинтересовались в ФСЗН. Теперь Анастасия должна вернуть государству больше 1000 рублей. Узнали, как так вышло.

Заработала 400 рублей, а вернет больше 1000

До ухода в декретный отпуск Анастасия работала копирайтером, параллельно занималась журналистикой в качестве хобби и дополнительного заработка.

– В марте я начала писать тексты по заказу для одной столичной компании по договору подряда. В августе мне позвонила бухгалтер с основной работы и сказала, что мной интересовались из ФСЗН. Там увидели, что я подрабатываю, параллельно находясь в декретном отпуске. Мне сообщили, что по закону теперь у меня высчитают 50 % пособия по уходу за ребенком до 3 лет за все то время, что я работала из декрета.

Анастасия была шокирована такой новостью. Но потом успокоилась. Муж есть, вместе как-нибудь справятся. Суммы в конце концов не заоблачные.

– Я, конечно, сама виновата, что не проверила все перед тем, как соглашаться на работу. Не раз читала статьи про женщин, которым из-за работы из декретного отпуска потом пересчитывали пособие. Как мне кажется, было бы логичнее взыскивать 50 % от заработанных мной денег. Самое смешное, что заработала я смешную сумму – около 400 рублей за полгода, – рассуждает девушка.

Однако общая сумма, которую Анастасия должна вернуть в ФСЗН, составляет 1079,12 рубля. Эти деньги могли высчитать единовременно, что, конечно, сильно бы ударило по карману семьи. Но по итогу остановились на ежемесячном 20%-ном удержании средств из пособия. Такой вариант менее заметен для семейного бюджета.

– Я посчитала заработок, убытки и поняла, что мне выгоднее не работать. От дальнейшего сотрудничества с любыми заказчиками отказалась. Буду варить борщи, – с грустью шутит Анастасия.

Как сохранить пособие – что говорит закон

Вопросы, связанные с порядком и условиями назначения и выплаты пособия по уходу за ребенком до 3 лет регулируются законом «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей». В 3-м пункте статьи 13 перечислены ситуации, когда размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет будет составлять 50 % от установленного законодательством размера.

Среди них:

- работа на условиях полного рабочего времени, неполного рабочего времени (более половины месячной нормы рабочего времени) у одного или нескольких нанимателей;

- работа на условиях неполного рабочего времени (не более половины месячной нормы рабочего времени), и одновременно выполняет работу на дому у одного или нескольких нанимателей;

- работа на дому более чем у одного нанимателя;

- работа по гражданско-правовому договору, предметом которого являются выполнение работ, оказание услуг и создание объектов интеллектуальной собственности;

- является индивидуальным предпринимателем, нотариусом, адвокатом, лицом, осуществляющим ремесленную деятельность, деятельность в сфере агроэкотуризма (за исключением случаев приостановления соответствующей деятельности в порядке, установленном законодательством, неосуществления предпринимательской деятельности в связи с нахождением в процессе прекращения деятельности).

Чтобы женщина в декрете могла работать, сохранив пособие в полном размере, она должна быть оформлена на 0,5 ставки у одного или нескольких нанимателей (внешнее совместительство). При этом должен быть составлен трудовой договор, в котором будет прописано количество часов или дней, потраченных молодой мамой на работу.

Если такой вариант не устраивает вас или работодателя, подумайте – возможно, выгоднее отказаться от сотрудничества, чем выплачивать долг государству.

В отношении предпринимателей, ремесленников действует такой же принцип. Чтобы не терять пособие, необходимо поставить на паузу свою деятельность в связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет. Для этого необходимо подать письменное заявление в налоговую по месту постановки на учет.

Если женщина, которая находится в отпуске по уходу за ребенком, зарегистрируется как самозанятая, пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет выплачивается в размере 100 % от установленного законодательством.

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