Фельдшер: Пришлось оформить карту рассрочки, чтобы купить хорошую обувь 1 13.12.2022, 11:56

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Медик - о зарплатах, нагрузках и планах на будущее.

«Зеркало» узнало у медика, сколько она на самом деле получает, хватает ли этих денег на жизнь и каким видит свое будущее.

«Пришлось оформить карту рассрочки, чтобы купить хорошую обувь»

Фельдшер Алина работает как самостоятельный сотрудник на станции скорой медицинской помощи в Минске, она ездит на вызовы с медсестрой и выполняет функции врача. Сотрудница оформлена на 1,5 ставки, при такой загрузке в месяц у нее выходит не менее 10 смен по 24 часа. Также девушка берет дневные или ночные подработки, в целом в месяц она работает 240−252 часа. У Алины еженедельно два выходных дня, иногда она работает сутки, а на следующие сутки отдыхает.

— Получаю около 1300−1400 рублей, ее выдают двумя частями: 300 рублей аванс и 1100 рублей основные выплаты. При этом врач скорой помощи зарабатывает около 2000 рублей (но это тоже на 1,5 ставки), — рассказала о своем доходе Алина.

Девушка призналась: этих денег на жизнь ей не хватает. Из заработка 400 рублей уходит на аренду комнаты и оплату интернета, но, возможно, года через три эти траты станут меньше — подойдет очередь на общежитие. Раз в год Алина может куда-то съездить, правда, поездки всегда бюджетные. Нормально питаться с таким графиком девушке тяжело, бывает, что после рабочей смены она приходит домой и сразу ложиться спать. А когда есть время, то она чаще покупает в магазинах полуфабрикаты или что-то готовое, ест яйца, овощи и закатки от мамы. Покупка одежды превратилась для собеседницы в важный и осознанный процесс, требующий подготовки — надо выбрать самое нужное, обязательно качественное.

— Два месяца назад пришлось оформить карту рассрочки, чтобы купить хорошую обувь. В последний год отложить что-то из зарплаты сложно. Хотя отмечу, что все-таки рост заработной платы есть, но он не покрывает рост цен.

Поработав на скорой, Алина поняла, насколько это тяжелая работа. От постоянного поднятия тяжестей у нее и коллег болит спина. Каждый год девушка говорит себе, что надо уходить, но остается, потому что любит эту работу и коллектив.

— В медицине сложно что-то найти с хорошей зарплатой. А я девушка, которая хочет носить красивую одежду, покупать дорогую косметику и пахнуть хорошими духами. Скорее всего, 2023 год станет моим последним годом работы на скорой помощи.

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