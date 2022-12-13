Британская разведка назвала причину отказа Путина от ежегодной пресс-конференции 5 13.12.2022, 11:58

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Глава РФ поступил трусливо.

Кремль впервые за 10 лет отказался от ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Причина, связана со страхом правителя РФ из-за роста антивоенных настроений в стране.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Пресс-коференция за 10 лет стала важной частью путинского календаря общественных мероприятий.

«Хотя вопросы почти наверняка проверяются заранее, отмена, вероятно, связана с растущими опасениями по поводу распространенности антивоенных настроений в России», - говорится в сообщении.

Британская разведка отмечает, что кремлевские чиновники крайне болезненно относятся к возможности того, что любое мероприятие, на котором присутствует Путин, может выйти из-под контроля из-за несанкционированных обсуждений провалов войны в Украине.

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