Взрыв в Крыму: начался пожар на аэродроме РФ в Саках 1 13.12.2022, 12:14

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Оккупанты начали усиленно готовить город к обороне.

После взрыва в очередной раз что-то «подгорело» на военном аэродроме в Саках. При этом город начал усиленно готовиться к обороне.

Фотографию, на которой виден густой дым от возгорания, окутавший территорию аэропорта в Саках, обнародовал канал «Николаевский Ванек», информационно сотрудничающий с Силами обороны Юга и Николаевской ОВА.

По его сведениям, пожар в Саках произошел днем 12 декабря. Интересно, что ни официальные источники оккупантов, ни крымские пропагандистские паблики об этом чрезвычайном инциденте ничего не сообщали.

Между тем, по данным местных партизан, взрывы на аэродроме Новофедоровка в Саках также звучали поздно вечером 11 декабря. Таким образом, возможно, возгорание могло быть спровоцировано вторичной детонацией.

Отметим, в ноябре аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства (AEI) Брэди Африк, занимающийся изучением спутниковых снимков, сообщал, что после предварительного удара по Сакской военно-морской авиабазе (Новофедоровка) российские войска начали хранить боеприпасы просто на поле в пределах авиабазы. Ранее боеприпасы хранились рядом с частью самолетов.

Following the strike on Saki Naval Air Station (Novofedorivka) in August, Russian forces began storing munitions in a field within the base. Previously, munitions were stored near some of the aircraft at the base. pic.twitter.com/cOeeXzhICm — Brady Africk (@bradyafr) November 6, 2022

Несмотря на политику замалчивания «хлопков» и других чрезвычайных происшествий в Крыму, оккупационные власти в Саках, очевидно, озадачились подготовкой города к обороне. По странному стечению обстоятельств, именно 12 декабря в Саках начали размещать указатели о расположении укрытий.

А местный завод ЖБИ ООО «Спектр-Поставка», генеральным директором которого является депутат Сакского городского совета от российской партии «ЛДПР» Владимир Сигида, приступил к производству бетонных тетраэдров (так называемых «зубов дракона»).

Пирамідки це нові бАрдюри!

Тема попілу

Ну,бітва ж за Крим суне!

Є фінансування

Саки завод ЖБИ ООО "Спектр - Поставка", генеральным директором которого является депутат городского совета от партии "ЛДПР" Владимир Сигида, начал производство тетраэдров. pic.twitter.com/9aZW5viFwV — RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) December 12, 2022

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