Кому с 1 января придется платить деньги за проезд по дорогам Беларуси 1 13.12.2022, 12:23

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«Виньетки» будут стоить от 14 до 75 евро.

С 1 января проезд по платным дорогам для автомобилей массой до 3,5 тонны, зарегистрированных в государствах, не входящих в ЕАЭС, будет осуществляться только по электронным виньеткам. Традиционно каждое нововведение порождает в обществе ряд вопросов и сомнений.

Журналисты av.by съездили в рейд с сотрудниками гродненского филиала Транспортной инспекции.

Посмотрели, как сейчас ведется контроль на платных дорогах, кто чаще всего преступает нормы, и узнали, как будут работать электронные виньетки с нового года.

Прежде чем заступить с экипажем на смену, журналисты поинтересовались у начальника филиала Транспортной инспекции по Гродненской области, кто сегодня чаще всего не соблюдает правила проезда по дорогам общего пользования Республики Беларусь.

— После вступления в силу постановления Совмина № 247 «О запрете на перемещение по территории Беларуси грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в государствах ЕС» число нарушителей увеличилось. С момента его вступления по Гродненской области выявлено 758 фактов нарушений на сумму свыше 485 тысяч белорусских рублей, — рассказал Николай Тишко, начальник филиала Транспортной инспекции по Гродненской области. — Как правило, это иностранные перевозчики, у которых не было разрешения на въезд в страну. Данное постановление обязывает иностранного перевозчика въезжать на территорию РБ и выезжать с нее только через белорусские пункты пропуска. Примером может служить поездка, когда движутся из Латвии в Россию, а назад возвращаются уже через Беларусь.

В рейд с работниками Транспортной инспекции по Гродненской области выехали ранним утром — на улице было еще совсем темно.

— Пока доедем до первого поста, как раз развиднеется, — говорит Владимир, сотрудник ТИ, открывая двери специально оборудованного автомобиля.

В салоне — словно в офисе на колесах. Здесь и бортовое устройство, и принтер, и терминал для оплаты по карточке, и монитор, на котором появляется вся информация о нарушителях.

— Едем сначала в «Привалку», потом вернемся на трассу М6, — докладывает специалист о предстоящих планах.

Рабочая смена у сотрудников Транспортной инспекции длится 12 часов. Как правило, задачи у каждого подразделения свои: кто-то мониторит работу маршрутного такси, кто-то контролирует оплату проезда по платным дорогам, могут проверить и соблюдение режима труда.

Съемочная группа подъехала к веренице грузовиков у ПП «Привалка».

— Сейчас большинство иностранных перевозчиков ездит по маршруту пункт пропуска — торгово-логистический центр. То есть по платным дорогам они практические не передвигаются. А если и выезжают, то не всегда в этот момент там могут находиться наши сотрудники. Поэтому, чтобы узнать, было нарушение или нет, мы у границы проверяем их в таком автоматическом режиме.

Как это работает?

Когда проезжают мимо большегрузов, специальное устройство в микроавтобусе Транспортной инспекции считывает их данные и передает на монитор.

Все строчки — белые. Это значит, что нарушений не имеется. Если появляется красная строчка — перевозчик проигнорировал какую-то норму. Задача инспектора — выяснить, какую именно.

— Бывает, за смену не выявим ни одного нарушителя, а бывает, что обнаружим нескольких.

Номера иностранных легковых автомобилей инспекторы вводят в базу вручную. Ведь бортовые устройства есть далеко не на всех легковушках, а значит, автоматически система не сработает.

Тут сразу вспомнилась история про гродненку, которая по незнанию наездила по платным дорогам на 3 800 евро. Дело в том, что девушка купила автомобиль в Польше, но не успела его переоформить в ГАИ и месяц каталась по платной трассе на машине с французскими номерами. Бортового устройства у белоруски в салоне, естественно, не было, и о нарушении транспортники узнали не сразу — только когда остановили авто на проверку.

Журналисты av.by поинтересовались, чем закончился тот громкий случай.

— Девушка оплатила все в полном объеме. Хотя и через суд. Но незнание закона не освобождает от ответственности, — говорит сотрудник Транспортной инспекции и добавляет, что в большинстве случаев именно незнание правил и приводит к нарушению. — Вот, бывает, останавливаешь водителя-иностранца, который не оплатил, а у него глаза большие от удивления. Говорит: «Так я шлагбаум жду, чтобы там внести оплату!»

Дело в том, что в Европе участки платных дорог отделены шлагбаумом. И многие европейские шоферы, привыкшие именно к такому положению вещей, колесят по Беларуси, не подозревая, что не соблюдают правила.

— Поэтому мы всегда говорим: прежде чем ехать в страну, изучите ее законы, чтобы не стать нарушителем по незнанию.

Здесь важно подчеркнуть: белорусские перегонщики автомобилей на иностранных номерах, которые своим ходом доставляют машины из Европы, также обязаны оплачивать проезд по платным дорогам, пока их автомобиль не будет зарегистрирован в РБ (помним, что по закону дают 10 дней на переоформление, в этот период оплачивать платные дороги не надо).

Если раньше внесение сумм за проезд по платным дорогам нашей страны кому-то действительно доставляло неудобства, то с 1 января все станет проще. Уже с нового года для автомобилей, которые имеют массу не более 3,5 тонны, подобная оплата будет осуществляться по электронным виньеткам. Водителям больше не придется устанавливать бортовое устройство — достаточно приобрести виньетку и в случае необходимости пополнять ее счет.

Виньетка — это не карточка, не чек и не наклейка. Зарегистрировать ее можно самостоятельно в компьютерной системе на сайте BelToll или в любом пункте обслуживания при помощи специалиста.

Отметим, что виньетки как способ оплаты появились еще в 2020-м и действовали вместе с бортовыми устройствами. Но уже с нового года виньетки станут единственным возможным способом оплаты.

Водители смогут сдать бортовые устройства в любом пункте обслуживания клиентов, вернуть залоговую стоимость и неизрасходованную предоплату за платные дороги.

— Для шоферов это очень удобно. Бортовое устройство теперь берется под залоговую стоимость, которая потом возвращается, — 20 евро для авто массой не более 3,5 тонны и 50 — для большегрузов. К тому же водитель должен контролировать исправность устройства. Обычно оно подает сигналы, когда что-то не так. Два сигнала означают, что прибор разряжен или на нем заканчиваются деньги, а если знак подан четыре раза, значит, средства не были сняты. Случается, из-за погодных условий не удается считать транзакцию — потом тоже могут возникнуть вопросы. А с виньеткой все проще будет.

Проверяющие объехали хвост очереди — ни одного нарушителя не зафиксировано. Дальше, говорят специалисты, двигаться нет смысла. Работала ночная смена, и машины все проверены.

— Сейчас отъедем немного подальше и проверим на нарушение режима отдыха и труда некоторых водителей, — отрапортовали специалисты.

Устроились около леса вблизи «кармашка», чтобы на случай остановки транспортного средства его водитель смог разместиться, не создавая препятствий для потока автомобилей.

— Раньше, конечно, было много нарушений у нас по режиму работы. А сейчас перевозчики в основном передвигаются от границы до ТЛЦ. Останавливаешь их проверить тахограф (устройство, фиксирующее время движения большегруза и стоянки), а они смеются, говорят, мол, нам и нарушать-то особо некогда, мы ездим мало, — рассказывает инспектор.

— А как вообще реагируют на контроль водители? Много негатива?

— Хватает, — отвечает Владимир. — Многие же думают, что наша цель — всех наказать и оштрафовать. Это не так! Мы должны просто проверить водителей и в случае выявления нарушения принять меры по его устранению. Бывает, останавливаешь машину, а человек за рулем лишь немного приспускает стекло, в одной руке — сигарета или еда, например, и через эту узенькую щелочку с тобой разговаривает, да еще и грубо. Такое отношение, конечно, огорчает.

По заснеженной дороге не проехала ни одна большегрузная машина. С апреля, когда по территории Беларуси запретили перемещаться некоторым иностранным перевозчикам, это явление нередкое.

— Ну что, выдвигаемся на трассу М6? — спрашивают транспортные инспекторы.

— Поехали!

«Снял бортовое устройство»

На трассе Гродно — Минск экипаж будет проверять, все ли водители большегрузных машин оплачивают проезд по платным дорогам. Останавливать машины вручную здесь нельзя: на дороге большая скорость, да и погодные условия в тот день оказались неблагоприятными. Выявлять нарушителей будет система.

В системе контроля три главных «помощника»: рамки на трассах, уже известные нам бортовые устройства и непосредственно автомобили Транспортной инспекции.

На платных магистралях стоят станции сбора оплаты — так называемые рамки. Когда машина, оборудованная специальным бортовым устройством, проезжает под ними, с устройства снимаются деньги. Если денег на приборе нет или есть другие нарушения, камеры на рамке считывают данные водителя и передают информацию в машину ТИ. На мониторе у инспекторов загорится красное поле — это значит, что шофер допустил нарушение и его необходимо остановить для выяснения обстоятельств.

— Сейчас участились случаи, когда водители снимают бортовое устройство под некоторыми рамками, чтобы проехать бесплатно. На мониторе такая информация тоже отражается красным. Вот смотрите: проехал этот грузовик — проверяем его данные. Первая рамка оплачена, вторая — тоже без нарушений. Все — человек за рулем на данном этапе «белый».

— А какова стоимость проезда по платным дорогам?

— Водители всех легковушек платят 0,04 евро за один километр. Для грузовых авто тариф рассчитывается исходя из количества осей. Оси также привязаны к бортовому устройству. Если тягач движется сам, у него только две оси идут, если с прицепом, то все пять. Некоторые хитрят и устанавливают в ручном режиме не все оси. В таком случае они заплатят 130 евро за частичную неоплату.

— А если вообще снял устройство и не оплатил?

— Тогда это уже будет считаться полной неоплатой и водитель оплатит за проезд сумму в увеличенном размере — 260 евро. Но если в течение двух часов после нарушения водитель внесет 30 евро, тогда он будет автоматически «освобожден» от оплаты в увеличенном размере. Сделать это можно в ближайшем пункте BelToll или же через личный кабинет BelToll.

Во время разговора монитор загорелся красным. Значит, только что проехавший шофер большегруза на белорусских номерах допустил нарушение. Какое? Об этом еще предстоит узнать.

— Так, пристегнитесь. Мы сейчас должны догнать водителя, — сказал инспектор.

Для этого на задней двери установлено электронное табло. На нем появляется информация с указанием действий для нарушителя: «следуйте за мной», «снизьте скорость» и др. Едва мы опередили большегруз, водитель автомобиля ТИ дал ему сигнал остановиться.

— Уже понятно и так, что нарушитель снял устройство, — говорит инспектор, демонстрируя монитор. — Вот смотрите: эти рамки оплачены, а эта — нет. Пойдем разбираться!

Владимир вышел из микроавтобуса и направился к большегрузу. Водитель удивлен не был и спорить с проверяющим не стал:

— Да, нарушил. Вину признаю, — с улыбкой говорит шофер и протягивает документы.

Сотрудник Транспортной инспекции внес необходимые данные в базу, выписал акт на оплату в увеличенном размере и отдал все это водителю. Если тот в течение двух часов внесет 30 евро, его поле на табло вновь станет белым.

Это был единственный нарушитель за полдня. И тот игнорировал нормы, скажем так, целенаправленно: снял бортовое устройство, чтобы сэкономить на проезде под некоторыми рамками.

Иностранцев, которые нарушают по незнанию, становится все меньше: многие из них уже знакомы с правилами оплаты дорог в нашей стране.

Но с 1 января будут введены электронные виньетки. Что принципиально изменится в системе?

BelToll: «Электронная виньетка станет единственной из возможных формой оплат»

— Электронная виньетка как один из способов оплаты применялась с 2020 года. Главное, что изменилось сейчас, — теперь этот способ стал единственно возможным, если речь идет об автомобилях с технически допустимой общей массой не более 3,5 т, имеющих обязательство по оплате. Приобрести электронную виньетку можно в режиме онлайн, посетив соответствующий раздел официального сайта системы, — рассказал менеджер по связям с общественностью оператора системы BelToll Сергей Бурый.

— Сколько будет стоить виньетка?

— В зависимости от срока действия — 15 либо 30 календарных дней или календарный год — ее стоимость составляет 14, 22 и 75 евро соответственно (в пересчете на белорусские рубли по курсу Национального банка Республики Беларусь на момент оплаты).

— На кого распространяется правило электронной виньетки?

— Оно относится к водителям транспортных средств с технически допустимой общей массой не более 3,5 т, на которые распространяется обязательство по оплате проезда по платным дорогам Республики Беларусь. Надо понимать, что касается это обязательство не всех.

От него освобождены транспортные средства с технически допустимой общей массой не более 3,5 т, зарегистрированные в ЕЭАС (это Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Российская Федерация), а также отдельные категории ТС, определенные указом от 27.09.2012 № 426 «Об отдельных вопросах функционирования системы электронного сбора платы за проезд транспортных средств по определенным дорогам Республики Беларусь».

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