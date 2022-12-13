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Политтехнолог: У Путина такая же истерика, как перед Херсоном

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  • 13.12.2022, 12:25
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Политтехнолог: У Путина такая же истерика, как перед Херсоном
Фото: Getty Images

Кремль готовится к новому отступлению.

В последнее время президент РФ начал часто появляться на публике, выдавая новые заявления о так называемой «специальной военной операции». Но в то же время в РФ сообщили, что ежегодной пресс-конференции с Путиным, на которой подводятся итоги года, не будет. Все это может свидетельствовать о том, что кремлевский диктатор готовится к очередному поражению в Украине. Такое предположение сделал российско-израильский политтехнолог Михаил Шейтельман в интервью Василию Голованову.

«У меня есть такая догадка, это не более чем догадка, но она следует из моих наблюдений за Путиным. У него такая истерика, когда он вдруг стал постоянно появляться на публике, была всего один раз за время полномасштабной войны. Это было в конце октября – начале ноября. Он тоже вдруг начал с Валдайского форума и уже не мог остановиться – каждый день что-то выдавал. Это закончилось отступлением российских войск из Херсона», – напомнил эксперт.

По словам Шейтельмана, за время войны у Путина были определенные циклы, где он раз в две-три недели выходил с каким-то новым месседжем. Когда было что-то очень плохое для РФ, он исчезал на три недели, когда было более-менее нормально, выходил максимум раз в неделю. «Но чтобы каждый день говорить именно про войну, такое было только в конце октября – начале ноября перед деоккупацией ВСУ Херсона», – отметил политтехнолог. 

Затем он добавил, что нынешняя серия выступлений Путина – это истерика такого же рода. Только это не эмоции, а прагматика. Путин пытается «продать» свое следующее отступление. «Тогда он пытался Херсон не отдать, а продать, продать в обмен на что-то: заморозку конфликта, перемирия на три месяца, на аммиак, который будет идти через Одессу. Но он тогда не смог ничего выторговать», – объяснил Шейтельман.

Также в ходе беседы эксперт напомнил, что у Путина сегодня большие проблемы на некоторых участках Южного направления, о чем говорят многие военные. В частности, оккупантам трудно держать оборону возле ЗАЭС, у них там невыгодные позиции, поэтому, с большой вероятностью, им рано или поздно придется оттуда отступать.

«Путин пытается расторговать это на транзит нефти и газа, на транзит аммиака, на то, чтобы ВСУ не имели права зайти на ЗАЭС, чтобы туда зашло только МАГАТЭ. Все его послания – то угрозы, то предложения мира. Снова та же самая шарманка. И вот эта новогодняя пресс-конференция, похоже, по времени должна совпасть с новым отступлением», – спрогнозировал Шейтельман.

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