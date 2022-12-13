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«Все завалено телами»: почему россияне проигрывают под Бахмутом

  • 13.12.2022, 12:29
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«Все завалено телами»: почему россияне проигрывают под Бахмутом

Атака на город в лоб не несет каких-то результатов, но и грозит огромными потерями.

Больше полугода российские войска пытаются окружить и захватить Бахмут. После двух серьезных поражений, кажется, все силы оккупационной армии и пропаганды брошены на этот рубеж. В конце ноября глава «ДНР» Денис Пушилин уже заявил, что город «почти окружен». Почему Москва так отчаянно цепляется за этот город и насколько он важен? Представляем анализ от Telegram-канал «Можем объяснить».

Принципиальный пункт

В ответ на поражения под Харьковом и Херсоном Москва пытается сконцентрировать все силы на Донецком направлении, чтобы до Нового года успеть одержать хотя бы одну победу в затяжной кампании уходящего 2022-го.

Судя активности российской армии и пропаганды, такой победой Кремль хотел бы объявить взятие Бахмута (или, как его называют в Москве, Артемовска). Об успехах на этой линии постоянно сообщает пропаганда, в боях за город задействованы лучшие силы, а наступление идет с мая.

Осенью битва за этот населенный пункт вышла на первый план. В середине октября президент Владимир Зеленский отмечал, что в этом районе идут тяжелые бои. В день, по данным NYT украинские войска теряют десятки и сотни солдат. Несмотря на это Киев продолжает отправлять к линии фронта на этом участке новые силы, укреплять линии обороны и сдерживать противника.

Российская армия тоже несет потери — однако точной информации о количестве раненых и убитых российских солдат нет. И, скорее всего, не будет, так как значительную часть наступательных действий ведет «ЧВК Вагнера», которая свои потери не публикует и не обсуждает. Помимо наемников Евгения Пригожина, в районе работают и другие подразделения. В первую очередь это 1-я танковая армия, а также прибывшие из-под Херсона силы ВДВ. Поддержку этим соединениям оказывают народные милиции «ДНР» и «ЛНР», а также недавно мобилизованные россияне. Группировка под Бахмутом — самое массовое скопление сил российской армии на фронте и может насчитывать до 40 тыс. человек.

Как и на других участках фронта, Москва обладает подавляющим преимуществам в артиллерии. Однако укрепленные позиции ВСУ, а также ужасная распутица (солдат, воюют по колено в грязи из-за чего сражение сравнивают с Первой мировой), сдерживает российское наступление. Ситуацию не исправляют даже иранские дроны, которые активно применяют здесь с октября.

Тем не менее, Москва регулярно рапортует о взятых в этом районе населенных пунктах. Правда, указывает Институт изучения войны (ISW), пропаганда преувеличивает успехи наступления: взятые деревеньки не играют оперативного значения и не помогают окружить и взять город. Москва вышла к оборонительным рубежам, но такое наступление не ставит под угрозу пути снабжения украинской группировки через Северск и Константиновку. Атака на город в лоб не только не несет каких-то результатов, но и грозит огромными потерями.

С запада группировку ВСУ прикрывают крупные силы, за городом находятся укрепрайоны Славянска и Краматорска. Помимо этого, потенциальные атаки прикрывают группировки в Северске и Соледаре, а с юго-запада — в Константиновке. Большая часть позиций ВСУ находится выше, чем маршруты потенциального наступление, поэтому у российской армии вряд ли получится взять город в кольцо.

Ненужный город

Ожесточенные бои за Бахмут предполагают какое-то стратегическое значение города. Однако непонятно, зачем на самом деле российским войскам необходим бывший Артемовск. Да, через Бахмут проходят важные дороги — на Славянск, Краматорск, Константиновку и Северск. Однако взятие этого транспортного узла не гарантирует дальнейшего наступления по этим направлениям.

Одной из военных причин (о политических мы поговорим ниже), по которым наступление в Донецкой области так важно для Москвы, может быть попытка навязать инициативу хоть на каком-то участке фронта. Массированные атаки сковывают силы ВСУ, не давая Киеву возможность для передышки и выбора другого направления для атаки. Как и российская сторона, украинцы перебросили к Бахмуту из-под Херсона лучшие подразделения и технику. Другая причина — в городе гораздо проще зимовать, чем в поле перед ним.

Более очевидный смысл в захвате Бахмута был до украинского контрнаступления в Харьковской области. Тогда российские войска оставили Изюм, из которого могла бы начаться встречная атака с целью окружить Славянск и Краматорск, отбив таким образом максимум территории Донецкой области. Сейчас линия столкновения в Луганской области проходит по рубежу Кременная-Сватово, где идут масштабные артиллерийские бои.

Как указывает ISW, даже в случае, если российским войскам удастся взять город в ближайшее время несмотря на распутицу и ожесточенное сопротивление украинцев, никакой оперативной ценности такая победа не несет. Учитывая серьезные потери на этом участке фронта, вся операция по взятию Бахмута выглядит сомнительно. Зачем, в таком случае, российская армия так усердно пытается взять ненужный город?

Победа для Пригожина

Из-за того, что военные причины такими силами и так долго атаковать Бахмут не очевидны, на первый план выходят причины политические. Победа под Бахмутом — единственный вероятный результат осенне-зимней кампании, которую Москва полностью провалила. После неудач в Харьковской области и сдачи Херсона, Путину просто необходимо продемонстрировать хоть какие-то результаты в вялотекущей войне, которая оборачивается катастрофой. Собранные на этом участке силы и средства указывают, насколько важная для Москвы эта победа.

Взятие Бахмута также позитивно скажется и на административном весе Евгения Пригожина. Создатель «ЧВК Вагнера» в последние месяцы агрессивно комментировал поражения и проблемы российских вооруженных сил и открыто критиковал действия командования на личной встрече с Путиным. Успехи на бахмутском направлении могут стать для него очередным поводом указать Путину, что он разбирается в том, как вести украинскую компанию. В случае победы тактика «ЧВК Вагнера» (использование большого количества живой силы без учета потерь) может быть масштабирована на всю кампанию. На такой исход уже намекают потенциальные потери среди мобилизованных и желание использовать призывников.

В таком случае, не имеет особого значения, насколько стратегически и оперативно важен Бахмут. В случае взятия города, армия и население получит необходимую Путину победу к новому году, а Пригожин увеличит свой аппаратный вес в глазах президента.

Возьмут ли город?

Маловероятно, что российские войска смогут в ближайшие недели взять Бахмут под контроль. Распутица и грязь, ожесточенное сопротивление ВСУ и выстроенные украинскими военными рубежи обороны, а также серьезные потери с обеих сторон не выглядят оптимистично для Москвы.

Российское командование так и не извлекло уроки из девяти месяцев кампании: войска все так же используют устаревшую тактику боя, из-за чего не могут взять даже такой незначительный и маленький населенный пункт.

Быстрая победа возможна лишь в том случае, если ВСУ откажется оборонять Бахмут. Такой вариант тоже возможен — украинские войска несут тяжелые потери и теряют инициативу, завоеванную осенью. Летом Киев отдал приказ об отступлении из Лисичанска, который тоже не играл особого стратегического значения, но стоил украинской армии серьезных жертв.

В этом случае Москва получит желаемую победу то, что в футболе называется «голом престижа», когда противник громит тебя, но ты успеваешь забить хотя бы один мяч, чтобы не проиграть всухую. Но и в случае взятия Бахмута серьезные потери, усталость лучших соединений, а также незначительность победы на общем фоне осенних поражений могут сыграть злую шутку с российскими войсками. Украинской армии вряд ли будет угрожать серьезная опасность с фланга, так как наступления с другого берега Северского Донца не будет.

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