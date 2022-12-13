«Помню, как рядом с проспектом коровы паслись» 1 13.12.2022, 12:43

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Сколько сейчас стоит жилье на минской «Рублевке».

Квартал частных и малоэтажных домов в районе улиц Жасминовой, Парниковой и Филимонова (за Национальной библиотекой) давно имеет приставку «элитный». Здесь нет панелек, автомагистралей и дымящих труб заводов, а есть — ухоженные дворы, респектабельные соседи и туи с качелями. При этом до цивилизации от престижного жилья — рукой подать: совсем рядом станция метро «Восток» и торговый центр «Дана Молл». Недавно мы рассказывали, что в тех краях (примерно там, где в лесу располагалась дача руководителя НКВД) собираются строить жилье.

Журналисты realt.by решили прогуляться по району, а заодно узнать у его жителей, как они относятся к возможному уплотнению.

Вообще, самые первые «крутые» коттеджи, вызывающие зависть у большинства тогдашних минчан, появились именно здесь. Минская «Рублевка» начала активно застраиваться в конце 90-х годов, когда строительной компании «Забудова» выделили тут землю под возведение домов. Уже позже напротив появилась Национальная библиотека, вокруг выросли элитные жилые комплексы и был построен «Маяк Минска».

В настоящий момент Большая Слепянка (название микрорайона) насчитывает около 15 кварталов, сочетающих в себе коттеджи и многоквартирные жилые дома малой этажности.

Те самые дома от «Забудовы» сегодня легко опознать по типовым архитектурным решениям и материалам из 90-х. При этом тут нет какой-то вычурности, гигантомании, «замков» и других примет того времени. Застройка улиц Ваньковича и Жасминовой выглядит однородной, везде — дорожки и очень ухоженная территория. Сейчас все газоны, клумбы и кустарники, конечно, засыпаны снегом, но можно включить воображение и представить, как все это выглядит летом.

С начала 2000-х годов коттеджную застройку квартала стали потихоньку разбавлять многоквартирные дома. Здесь начали возводить жилые комплексы с огороженными территориями. Некоторые дома даже получили приставку «клубные». В малоэтажках застройщики делали ставку на просторные апартаменты (микростудий и однушек тут не было), закрытые от машин и посторонних глаз дворы, подземные парковки и великолепный вид из окна. В зависимости от расположения жильцы могут любоваться Слепянской водной системой или «алмазом знаний».

Что касается цен, то в ЖК «Жасминовый-1» на старте стройки «квадрат» предлагали по 1800 долларов, а в ЖК «Аквамарин» в 2015 жилье стоило от 2350 долларов за метр. Строила «Жасминовый», «Аквамарин» и «Парк-Сити» компания «Тапас».

Коттеджная застройка здесь тоже разрасталась, но на некоторые улицы уже не попасть, они закрыты от прохожих забором. Например, Евгения Глебова и часть Жасминовой.

Ближе к степянскому лесу застройка становится все менее однородной. Среди огромных коттеджей и таунхаусов глаз все чаще вылавливает более скромные домики. Порой попадаются настоящие раритеты — деревянные постройки.

Рядом с одним из домов на Тепличной встречаем мужчину, который расчищает площадку от снега.

− Я тут родился и живу вот уже 36 лет. Здесь всегда был поселок. После войны тут открылся парниково-тепличный комбинат, вот он своим работникам и стал выделять участки. Отсюда и названия улиц — Парниковая, Тепличная. Я еще помню, как рядом с проспектом ничего было, пустыри одни, там, где сейчас библиотека, коровы паслись. А потом стали активно все застраивать, и теперь многоквартирные дома подобрались к нам вплотную. Вот этот (показывает на яркую пятиэтажку — см. фото) воткнули вообще между домов. Жители писали везде, ходили, были против, но ничего не помогло. Хаты старожилов уже почти все выкупили. Несколько раз приходили покупатели и к нам, но нас все устраивает. Мы не хотим никуда переезжать. Район тут прекрасный. Школа − на Филимонова, садики тоже там есть. При этом — рядом лес, тишина, спокойствие. Единственный момент — без машины тут сложно. Из больших магазинов пешком с сумками не находишься. Ездим или в «Корону», или в «Дану Молл».

Идем дальше и обгоняем маму с коляской.

− Слышали, что рядом с вами жилье будут строить? Как относитесь?

− Ну не очень. Пока правда, непонятно, что это будет и где. Но чтобы лес вырубали − не хочется. Мы только изучаем тут все. Нравится территория возле канала, экотропа и лесные дорожки. В теплое время года здесь много народу бывает, порой и мусор есть, а зимой — почти никого. Красота!

Наша собеседница вместе с мужем живет на Филимонова меньше года, но говорит, что квартал очень нравится. Правда, соглашается, что без машины здесь непросто. До поликлиники и магазинов приходится ездить на автомобиле.

Почем тут продается жилье?

Квартир стоимостью ниже 100 тысяч долларов в этом районе вы не найдете.

Относительно недорого стоят двушки в жилом комплексе «Аквамарин» с видом на Слепянский канал. Так, 71-метровую квартиру со свежим ремонтом предлагают за 135 тысяч долларов, а 73-метровую квартиру также с ремонтом − за 145 тысяч долларов.

Помимо малоэтажных, но все же − многоквартирных домов, в квартале имеется много блокированных таунхаусов. Строились они на месте снесенных частных домов, поэтому своей придомовой территории у них почти не осталось. Зато — отдельные входы, 2−3 этажа, парковки под окнами. К примеру, вот в этом трехэтажном доме продается несколько таунхаусов стоимостью 210−230 тысяч долларов. Жилье площадью около 130 метров предлагается без отделки.

Что касается стоимости коттеджей, то тут цены «пляшут» от 220 тысяч за скромный кирпичный дом площадью 97 «квадратов» на улице Тепличной до 990 тысяч долларов за 484-метровый коттедж с бассейном и сауной на Парниковой.

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