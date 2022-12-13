В Петербурге произошел пожар на предприятии, где делаются двигатели для флота 4 13.12.2022, 12:39

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Возгорание охватило площадь в 200 квадратных метров.

Утром 13 декабря в Санкт-Петербурге загорелось двухэтажное здание на территории машиностроительного завода «Звезда», расположенного в Невском районе города. Предприятие производит дизельные двигатели многоцелевого назначения.

Пожар охватил площадь в 200 квадратных метров, сообщает МЧС России.

«В 6:38 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, ул. Бабушкина, д. 123. В двухэтажном здании размером 50 на 100 м горит обстановка на площади 200 кв. м. В 7:05 мск подан дополнительный номер 1-бис»,— говорится в сообщении.

На данный момент к ликвидации пожара привлекли 35 человек и семь спецмашин. Сведения о пострадавших не поступали.

К 9 часам пожар удалось локализовать. Причины возгорания пока не называются.

На сайте предприятия сообщается, что в августе этого года завод принял участие в российском военно-техническом форуме «АРМИЯ-2022» в Подмосковье. В частности, предприятие продемонстрировало серийно выпускаемые дизельные двигатели и редукторные передачи для Военно-морского флота РФ, которые «широко применяются на кораблях и катерах различных проектов», говорится в сообщении. В рамках форума «Звезда» провела ряд переговоров с представителями судостроительных предприятий и ВМФ России.

Напомним, что в российском населенном пункте Клинцы Брянской области РФ в ночь на 13 декабря, раздались мощные взрывы. По некоторым данным, пожар начался в районе, где расположены казармы местной воинской части.

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