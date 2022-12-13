Ученые: Продолжительность сна определяет три этапа жизни человека 13.12.2022, 12:56

Научная группа проанализировала данные о сне 730 тысяч участников из 63 стран.

Ученые из Лионского университета во Франции установили, что продолжительность сна определяет три этапа жизни человека: раннюю, среднюю и позднюю зрелость. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Научная группа проанализировала данные о сне 730 тыс. участников из 63 стран. Команда также собрала данные об их демографических характеристиках и когнитивных способностях. Эти данные были собраны в рамках проекта Sea Hero Quest, мобильной видеоигры, предназначенной для оценки навигационных способностей населения планеты.

Как оказалось, продолжительность сна зависит от этапа жизни человека. Всего ученые выделили три стадии: ранняя зрелость (19-33 года), средняя зрелость (34-53 года) и поздняя зрелость (54 и более года). Эти стадии стабильны для всех в зависимости от культуры, пола, образования и других демографических характеристик.

Средняя заявленная продолжительность сна в мире составила 7 часов. Причем женщины спали в среднем на 7,5 минуты больше мужчин. В ранние годы люди спят в среднем 7,4 часа, после 35 и до 50 около 6,8-7 часов, к 70 средняя продолжительность сна вновь увеличивается до 7,4 часа.

Продолжительность сна не влияла на когнитивные способности людей в первых двух этапах жизненного цикла, но после 53 лет 7 часов сна были связаны с большей производительностью, а недостаток сна — с меньшей.

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