«Положили на землю и сказали считать до десяти» 13.12.2022, 12:51

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Российские мобилизованные рассказали о пытках за отказ отправляться на фронт.

Россияне избивают и запугивают расстрелами своих военнослужащих, отказывающихся воевать против Украины. Относительно части из них угрозы, вероятно, претворяются в жизнь.

Об этом сообщило издание BBC, которое привело несколько историй россиян, отказавшихся участвовать в боевых действиях. Родственники таких «отказников» также рассказывают об отсутствии подготовки и крайне плохом обеспечении и отношении к военнослужащим РФ со стороны командования.

Журналисты BBC пообщались с родными военнослужащих-отказников – и те рассказали, что их близких избивали, брали под стражу, угрожали убийством и выводили во двор, имитируя подготовку к расстрелу.

Кроме того, отец одного из оккупантов рассказал, что командование армии РФ не готовит солдат к боевым действиям:

фото: the insider

«Их не прикрывали, не собирали разведданные, не готовили. Им приказали наступать, но никто не знал, что ждет впереди», – рассказал россиянин.

Мужчина по имени Сергей смог вырвать своего сына из зоны боевых действий после нескольких месяцев жалоб и обивания порогов госучреждений в РФ. Когда оккупант вернулся домой, он рассказал, что за отказ воевать его и других отказников держали в подвале, беспощадно избивали и имитировали расстрел захватчики из «второй группы» российских солдат.

«Его избили, а потом вывели на улицу, будто собирались расстрелять. Положили на землю и сказали считать до десяти. Он отказался. Он сказал мне, что его лицо было в крови. Затем его отвели в комнату и сказали: «Ты пойдешь с нами, иначе мы тебя убьем». Но потом кто-то сказал, что они примут моего сына работать на складе», – пересказывает историю сына россиянин.

Еще одна россиянка рассказала о своем сыне, лейтенанте российской армии, оказавшегося в Украине в июле и отказавшегося участвовать в боевых действиях. Ему повезло гораздо меньше, чем оккупанту из предыдущей истории.

За отказ выполнять приказы россиянин был взят под стражу. Он смог связаться с матерью и рассказать, что с ним произошло.

«Он сказал мне, что отказался вести своих людей на верную смерть. Как офицер он понимал, что если они пойдут вперед, то живыми им не выбраться. За это они отправили моего сына в изолятор временного содержания. Потом я получила смс, что его и еще четырех офицеров поместили в подвал, их не видели пять месяцев. Позже мне сказали, что здание, в котором они находились, было обстреляно, и все пятеро мужчин пропали без вести. Они сказали, что останки не обнаружены. Обращение с моим сыном было не только незаконным, но и бесчеловечным», – рассказала россиянка.

Российские правозащитники констатируют: подобное обращение с российскими солдатами, отказывающимися воевать, – не редкость.

«Это способ заставить людей вернуться в ту кровавую баню. Цель командиров – удержать там солдат. Командиры знают только насилие и запугивание. Но нельзя заставить людей воевать», – рассказала изданию Елена Попова из Российского движения отказников от военной службы.

Однако не стоит думать, что на «демарш» российских оккупантов толкают исключительно моральные соображения и нежелание убивать украинцев. В большинстве случаев причины совсем другие.

«Отказывающиеся воевать делают это потому, что на передовой они провели больше, чем им положено. Еще одна причина – плохое обращение с ними. Они сидели в окопах, замерзли и проголодались, но когда они возвращаются, их командиры просто кричат и ругают их», – рассказала Попова.

Также BBC пишет, что частично мобилизованные россияне жалуются на отправку в зону боевых действий без достаточного снаряжения и надлежащей подготовки.

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