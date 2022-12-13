Под Минском продается «замок для принцессы» 13.12.2022, 13:05

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Цена впечатляет.

В Боровлянах продается коттедж, внешне напоминающий миниатюрный замок для принцессы (в рамках белорусской действительности, конечно). Пожалуй, все нужные атрибуты имеются: две башенки, колонны, ажурного вида балкончик, на котором можно слушать серенады рыцарей, да даже статуи ангелочков затесались, пишет onliner.by.

Но теперь о мирском. Двухэтажное здание построено в 2003 году, его площадь — 339 «квадратов». Фасад дома отделан натуральным камнем. Внутри вас ждет шик 1990-х: кожаные диваны, резная мебель, картины в позолоченных рамах. На этажах разместились спальни, большая столовая с кухней, несколько гостиных, кабинет, санузел с сауной. С обратной стороны коттеджа предусмотрена просторная терраса.

К объекту подведены все необходимые коммуникации. На участке также располагается гостевой домик (50 кв. м), который также круглый год отапливается.

Размер надела — 16 соток. На нем высажены декоративные деревья, обустроен пруд, установлена беседка.

Стать владельцем всего этого добра можно, заплатив $280 000 по курсу.

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