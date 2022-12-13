Разгром под Павловкой: войска РФ попали в «клинч» 13.12.2022, 13:06

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«Ударный кулак» россиян на Угледарском направлении потерял боеспособность.

На Угледарском направлении (Донеччина) продолжаются бои в районе Павловки: ВСУ не только эффективно сдерживают вражеское нашествие, но и на отдельных участках отодвигают оккупантов

Готовили «ударный кулак» для «взятия Угледара», но увязли в боях за Павловку и попали в «клинч». Российские передовые подразделения на этом отрезке фронта стремительно теряют боевой потенциал, а ВСУ имеют локальные успехи.

Об этом в своем канале пишет Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление».

По его информации, в начале ноября оккупанты в этой операционной зоне сумели собрать ресурс из пяти более или менее укомплектованных БТГр, чтобы выдвинуться в сторону Угледара.

«Штурм Угледара был назван в российских СМИ «эпической битвой» и внезапно закончился для подразделений российских оккупационных войск... Павловкой. Подразделения 40-й бригады, 155-й бригады ТОФ, ОБТФ «Каскад» и прочей шелупони были перемолоты и утратили боеспособность буквально на самом старте. А сейчас, по какой-то необъяснимой причине, вокруг Павловки разрастается «серая зона». Интересно, с чем это связано?», – комментирует аналитик.

По информации международного сообщества WarMonitor, по состоянию на 12 декабря вокруг Павловки продолжались бои. При этом украинским силам удалось оттеснить российские подразделения на отдельных участках.

Об определенных успехах ВСУ на этом направлении со сдержанным оптимизмом по состоянию на начало суток 13 декабря сообщила и мониторинговая группа DeepState.

«Авдеевский отрезок – очередные попытки штурма трассы восточнее Авдеевки закончились неудачей для врага. Уточнены позиции врага западнее Павловки, там «егеря» сдерживают «большевиков» лучше, чем мы считали ранее», – говорится в сводке.

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