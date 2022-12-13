Пионтковский: Мадуро сдаст Путина с потрохами 3 13.12.2022, 13:11

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Куда бежать главе РФ?

Российский оппозиционер, политолог, публицист и журналист Андрей Пионтковский считает, что слова бывшего спичрайтера Путина Аббаса Галлямова о возможном побеге президента РФ из России – это серьезный источник, которому можно доверять.

«Галлямов ранее был очень близок к аппарату президента РФ. Я доверяю его информации. Он написал очень подробную статью о так называемом плане «Ноев ковчег», где говорится о том, что параллельно с криками «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!» для себя они (кремлевские элиты – ред.) готовят убежище», – сказал Пионтковский в эфире телеканала FREEДOM.

Сначала российские чиновники хотели остановиться на Китае, но натолкнулись на очень холодную реакцию китайцев.

Сейчас же рассматривается не менее безумный проект в Венесуэле, отметил политолог, добавив с насмешкой: «Но тот же Мадуро всех их сдаст с потрохами».

«Каким образом они представляют себе это? Внешность изменить? Но сегодня все настолько глобально и открыто, что укрыться просто невозможно», – отметил ведущий.

«Разве только в Северной Корее, но вряд ли они сами туда захотят. Гаага для них даже более комфортный и предпочтительный вариант, чем Пхеньян», – ответил Пионтковский.

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