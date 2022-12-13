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Эль Мюрид: ВСУ готовят мощный удар на новом направлении

  • 13.12.2022, 13:24
  • 1,926
Эль Мюрид: ВСУ готовят мощный удар на новом направлении

Последствия для РФ будут тяжелыми.

Вчерашний подрыв моста в Мелитополе достаточно ясно показывает, что ВСУ готовятся в обозримом будущем развернуть наступление в Запорожской области.

Это выглядит логично, так как местность совершенно не располагает к обороне, а выход к морю позволит ВСУ создать обширную зону поражения российских позиций, закрывающую практически все побережье, а также поставит Крым перед угрозой прерывания снабжения.

Об этом в своем телеграм-канале пишет аналитик Анатолий Несмиян (Эль Мюрид).

После этого вся территория Крымского полуострова будет закрыта радиусом поражения имеющихся у Украины артиллерийских систем.

«Это поставит вопрос о перебазировании Черноморского флота в Новороссийск, который, мягко говоря, не готов стать базой для всего флота, разве что в качестве якорной стоянки», - отметил он.

По словам эксперта, действия ВСУ полностью аналогичны тем мероприятиям, которые проводились при наступлениях в Харьковской и Херсонской областях: на первом этапе удары идут по коммуникациям и ставят перед собой цель максимального затруднения снабжения российских войск, их фрагментацию, а также ухудшение морального состояния.

«По всей видимости, как только морозы сделают местность достаточно проходимой для техники, вопрос с наступлением может перейти в практическую плоскость», - подчеркнул он.

В свою очередь, украинский военный эксперт Александр Коваленко в своем телеграм-канале отмечает, что повреждение моста в Мелитополе является новым этапом в ослаблении снабжения российской группировки, это может оказаться ключевым этой зимой, ведь запорожская локация, равно как и левобережная Херсонщина, испытывает серьезные логистические проблемы не столько после инцидента на Крымском мосту, сколько после бегства РОВ с правобережной части Херсонской области.

«А если говорить о возможностях РФ удержания фронта, а точнее, их невозможности, то очевидно его проталкивание как минимум за Токмак до Мелитополя, а как максимум - глубже на юг. Логистика решает все. И когда логистика дает сбой, рушится все, а не только опоры и мосты», - подчеркнул он.

Напомним, вечером 12 декабря после взрыва на мосту между оккупированными Мелитополем и Константиновкой движение оккупантов РФ было остановлено.

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