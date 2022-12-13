В Карабахе произошел конфликт между войсками РФ и Азербайджана: россиянам пришлось отступить 1 13.12.2022, 13:27

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Появились новые подробности инцидента.

Войска РФ, называющие себя «миротворцами» в армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе, все больше теряют контроль над ситуацией.

Об этом свидетельствуют видео, опубликованные в Telegram-канале AAF.

На одном из них у россиян, пытавшихся заблокировать движение машины с представителями СМИ, возник конфликт с военнослужащими Азербайджана, которые потребовали от них убрать руки от автомобиля.

На втором видео солдатам РФ уже приходится отступать под натиском людей в гражданской одежде.

Это уже не первый случай, когда российские войска препятствуют работе азербайджанских журналистов, однако на этот раз их произвол пресекли военные и активисты, вставшие на защиту СМИ.

Нагорный Карабах остается спорной территорией между Азербайджаном и Арменией с 1991 года, а российские военные находятся там в качестве так называемых «миротворцев».

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