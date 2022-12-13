Роман Бессмертный: Лукашенко начал проверку боеготовности из-за страха 13.12.2022, 13:36

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Роман Бессмертный

У диктатора нет шансов уйти от ответственности.

Лукашенко начал внезапную проверку боевой готовности белорусской армии. Наводятся мостовые переправы через реки Неман и Березина.

Об этом в интервью сайту Charter97.org рассказал украинский политик и дипломат, бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный:

— Зачем Лукашенко эта проверка? Эта подготовка к вторжению или попытка ее избежать?

— Не первое и не второе. С моей точки зрения, где-то месяц будут предприниматься попытки стабилизировать информационные потоки, суть которых сейчас свелась к тому, что Лукашенко принял решение начать атаку против Украины. Для того, чтобы сейчас ситуацию немного для себя стабилизировать, он пытается предпринять некоторые маневры.

К ним я отношу очередную ревизию боевого состояния армии. Ведь как только повышается градус того, что Лукашенко и белорусская армия вот-вот вступят в войну, моментально в социуме очень сильно возрастает протест. Для этого ему нужны определенные действия. Суть этих действий будет сводиться к мобилизации, военным учениям, очередным ревизиям в армии. Потому что Лукашенко настолько боится общества, насколько и ситуации в армии. Ведь в большинстве своем общество и армия не воспринимают идеи участия в войне в Украине.

Тем не менее, в нынешних условиях Москва не дает команды начать наступление, а сам Лукашенко не имеет возможности принять такое решение.

Впечатление, что «вот-вот Беларусь вступит в войну» — это результат того, что недавно был с визитом Шойгу, прибыла дополнительная часть вооружения и «чмобиков» в Беларусь. Но около 2/3 вооружения используется для подготовки и тренировки «частично мобилизованных». Большинство времени Шойгу провел за инспектированием уровня подготовки этих частей на территории Беларуси.

Отсюда делаю вывод, что, конечно же, рано или поздно решение в Кремле по поводу начала наступления Беларуси будет принято, но, во-первых, подчеркну, оно не будет приниматься Лукашенко.

Во-вторых, оно не будет приниматься в нынешней обстановке. Определенным условием такого решения будет активизация серьезных наступательных действий на юге Украины и в районе Донбасса, а также увеличение количества ракетных атак. Вот в этих условиях и будет принято решение о введении войск, которые находятся на территории Беларуси, но не в данной ситуации. Сейчас ситуация на Донбассе превратилась в «тянучку» и такое тактическое противостояние. Москва ощущает сейчас дефицит ракет, особенно, крылатых. Я уже не говорю о беспилотниках.

Уровень подготовки и обеспечения войск, которые находятся на территории Беларуси, не говоря о боеспособности срочников, служащих в белорусской армии, не достаточны для того, чтобы их бросать с северного направления потому, что это они очень быстро превратятся в мясо, перемолотое украинской армией.

Понятно, что для себя Лукашенко уже решение принял. Диктатор тем самым спасает себя, но не он сейчас распоряжается своей судьбой. Я вообще не рекомендую ориентироваться на Лукашенко по поводу того, вступит белорусская армия в войну или нет. Это не решение белорусского диктатора. Да, будет ощущаться какая-то нервозность, проводиться совещания с военными, как это было в районе 10-го октября, когда вот-вот вступление должно было бы быть, если бы атаки российских ракет и дронов по коммуникациям Украины увенчались успехом.

— Вы много писали о том, что существуют два ключевых для России плацдарма — Крым и Беларусь. Про Крым Киев сейчас довольно много говорит. Как убрать угрозу с белорусского плацдарма?

— Здесь работает тот же вариант. Ничем статусы Крыма и Беларуси не разнятся. Крым — это оккупированная территория Украины, которая используется как плацдарм для атаки по континентальной Украине, а Беларусь — это оккупированная РФ территория, которая по факту также используется для атак на Украину.

В политических кругах обсуждается вопрос, что Украина не может стрелять по территории России. В это же время вопрос Беларуси вообще отсутсвует. Поэтому юридический статус такой: Украина находится в состоянии войны с Россией. Россия оккупировала часть Украины и всю Беларусь. С точки зрения международного права здесь все понятно. Я уже не говорю о национальном праве.

Если говорить юридическим языком, то Беларусь как государство, захваченное диктатором Лукашенко, находится в состоянии войны с Украиной. Его можно как физическое лицо называть сателлитом.

Украина в силе избирать любой способ действия против врага, который находится на той или иной территории.

— Лукашенко, видимо, надеется, что ему удастся уйти от ответственности и в этот раз, дождавшись поражения Москвы и затем «отползти» от нее. Как не дать диктатору выйти «сухим из воды» в этот раз?

— Никаких шансов уйти от ответственности у Лукашенко нет. В отличие от военного преступника Путина, который совершает преступления против человечества, Лукашенко еще и преступник против нации. Он совершает не только преступления против человечества, но и против белорусского народа.

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