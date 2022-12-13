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Психологи рассказали, какие профессии предпочитают женщины

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  • 13.12.2022, 13:53
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Психологи рассказали, какие профессии предпочитают женщины

Мужчины предпочитают работать с инструментами и вещами.

Женщины предпочитают виды деятельности, которые направлены на работу с людьми, гораздо больше, чем мужчины, выяснили психологи из Аризонского университета. Работа ученых опубликована в журнале Sex Roles.

Мужчины же предпочитают работать с инструментами и вещами. Кроме того, женщины чаще предпочитают престижные виды деятельности, а также те, которые связаны с разработкой идей.

Чтобы изучить гендерные различия в профессиональных интересах в разных культурах мира, авторы проанализировали данные онлайн-опроса, проведенного журналом Time. Ученые просмотрели ответы 75 тыс. респондентов из 42 стран.

Разница в предпочтениях работы мужчин и женщин оказалась неодинаковой – она была наименьшей у участников из Грузии и наибольшей у участников из Венесуэлы.

«Женщины, как правило, были более заинтересованы в работе с идеями, чем мужчины, во всех странах, кроме Филиппин и Польши. Там женщины отдают предпочтение работе с данными. Кроме того, женщины, как правило, больше заинтересованы в престиже, чем мужчины, во всех странах, кроме восьми: Канада, Чили, Франция, Греция, Малайзия, Пакистан, Республика Корея и Сингапур», – отметили ученые.

Однако авторы отмечают, что их выборка имела ограничения – респонденты были более образованными и финансово обеспеченными, чем средний житель их страны. В будущем они надеются повторить работу с большей выборкой.

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