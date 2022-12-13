Не только «Москва»: как ракеты «Нептун» обратили в бегство корабли РФ 1 13.12.2022, 14:01

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Оружие наводило ужас на оккупантов с первых дней полномасштабного вторжения.

Первое боевое применение украинских противокорабельных крылатых ракет Р-360 «Нептун» произошло отнюдь не в апреле, когда был потоплен крейсер Черноморского флота «Москва». Эти ракеты наводили ужас на российские военные корабли еще в первые дни полномасштабного вторжения ВС РФ.

Именно тогда три десантных корабля врага выдвинулись из портов в Крыму и двинулись в сторону побережья в Николаевской области: высадка оккупантов в этом районе давала им плацдарм для атаки и на Николаев, и на Одессу. Поэтому для поражения судов были выпущены три первых «Нептуна», рассказал «УП» собеседник в военных кругах, причастный к проекту берегового мобильного комплекса с ракетами Р-360.

«Первые пуски были с юга Одесской области, а стреляли в направлении Николаева. Поэтому ракеты должны были пройти над Одессой и, чтобы это было безопасно для города, их пустили не на высоте 5-6 метров над водой, как следует, а где-то на 120 метрах. Очевидно, что россияне их засекли и, скорее всего, уничтожили. Там интересно, что они даже сбили свой же самолет, который в том районе охотился на «Нептуны», – поделился собеседник издания.

Какой точно это был день, расследователям установить не удалось, но событие произошло не позднее 26 февраля. В это время Генштаб выпустил официальное сообщение о том, что российский военный корабль сбил над Черным морем собственный самолет.

Ни один из «Нептунов» не поразил свою цель, но, как уверяют источники издания, российские десантные корабли, застигнутые самой возможностью подобных ракетных ударов, развернулись и бежали в Крым.

«Их «удивление» можно понять. Ведь «Нептунов» на конец февраля на вооружении ВСУ не должно было быть», – подчеркнули журналисты.

Как известно, после успешных государственных испытаний в 2020-м «Нептун» приняли на вооружение, но в реальности проект поставили на паузу. Лишь к концу того года, в частности после встречи руководителя конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева с президентом Владимиром Зеленским, на «Нептуны» нашли деньги.

Первый полноценный комплекс на новом шасси от «Татры» был собран в августе 2021-го перед парадом к 30-й годовщине Дня Независимости Украины. На параде показали его полный состав: подвижный контрольный пункт, универсальную самоходную пусковую установку, транспортно-заряжающие машины и тягачи.

Однако между этим показом и поступлением комплекса в украинскую армию прошли долгие месяцы. В декабре 2021-го командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа в сюжете военного телевидения анонсировал, что первый дивизион «Нептунов» должен поступить лишь весной 2022 года.

«Весной он будет полностью готов и включен в состав ВМС Украины. Уже некоторая техника закуплена, весной у нас будет полностью готовый дивизионный комплект комплекса «Нептун», – заявил он.

Но даже в декабре 2021-го не было еще ракет. По данным «УП», первые ракеты, заказанные государством для армии, выехали в Одессу только в 20-х числах февраля 2022-го. Буквально за несколько дней до полномасштабного вторжения их вывезли с завода в Киеве, который после этого Россия уже трижды обстреливала ракетами.

«К счастью, их успели поставить на боевое дежурство, и именно они уберегли Николаев от упомянутых выше российских кораблей», – отметили в СМИ.

О том, как работает на фронте оружие украинского производства, в частности, комплексы «Нептун», – читайте в материале по ссылке.

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