Наступление на юге: войска РФ могут получить «нож в спину» из Кинбурна 13.12.2022, 14:21

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ВСУ создают предпосылки для прорыва фронта вглубь на 20 км.

Ситуация на левобережье Херсонщины остается сложной: россияне пытаются вести диверсионно-разведывательные операции в дельте Днепра, в то же время ВСУ создают предпосылки для отстранения врага вглубь на 10-20 км

Ситуация под Херсоном остается сложной: оккупанты «кошмарят» областной центр и прибрежные населенные пункты с противоположного берега и точек в плавнях на островах в устье Днепра. В то же время, стратегическое преимущество в огневом контроле – на стороне ВСУ, и врагу об этом хорошо известно. Таким образом, самыми горячими точками на этом участке фронта остаются Большой Потемкинский остров и Кинбурнская коса.

Общую ситуацию на этом отрезке Юга в эфире телемарафона «Единые новости» охарактеризовал начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин.

«Сейчас ситуация остается сложной. Враг осуществляет передислокацию своих войск, постоянно укрепляет позиции. Например, на островах в дельте Днепра он производит разведывательно-диверсионные действия, пытается установить свои наблюдательные пункты и т.д.», – сообщил армеец.

Речь идет, в частности, об островах Большой Потемкинский и Белогорудов, которые географически расположены в дельте Днепра между Херсоном и Голой Пристанью. Как стало известно на прошлой неделе, врагу удалось осуществить высадку тактической десантной группы, которая теперь устанавливает в плавнях контрольно-наблюдательные пункты и формирует диверсионно-разведывательные отряды.

Из тревожных новостей на этом направлении – сообщение о краже 12 декабря неизвестными украинского флага в Белозерке. Есть предположения, что это могли сделать хулиганы, местные коллаборанты или вражеские ДРГ.

В то же время Ерин отметил, что ВСУ дают в этой зоне врагу достойный отпор и отбрасывают оккупантов «далеко назад».

По оценке военного обозревателя группы «Инфоспротив» Александра Коваленко, левобережная Херсонщина находится в состоянии формирования операционной зоны глубиной 10-20 км.

«Фактически, все условия для ее формирования созданы, наблюдается процесс закрепления и усиления возможностей по огневому давлению/контролю. Эта операционная зона выглядит очень интересно, особенно если учесть такое место, как Кинбурнская коса, являющееся для российской группировки на левобережке «кинжалом под ребром». Командование российских оккупационных войск это прекрасно понимает, но поделать с фактором косы ничего не может», – комментирует аналитик.

Коваленко также отметил, что примерно 6 БТГр противника (из резерва 29-й, 35-й и 36-й ЗВА рф) сконцентрированы на развилке между левобережьем Херсонщины и Запорожской локацией, то есть при параллельной активизации определенных действий могут быть использованы врагом «предельно неэффективно».

По оперативным данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 13 декабря, на Херсонском направлении командование российских оккупационных войск осуществляет ротацию отдельных подразделений. Оккупанты, прибывающие во временно захваченные населенные пункты заселяются в оставленные и принудительно «освобожденные» местными жителями помещения. Кроме того, 10-11 декабря, отмечен отвод оккупантов из районов населенных пунктов Новониколаевка и Михайловка Скадовского района Херсонской области. Примечательно, что эти села расположены вдоль стратегического логистического пути: автотрассы Голая Пристань – Скадовск.

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