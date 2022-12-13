закрыть
13 декабря 2022, вторник, 15:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Солигорском районе пьяного водителя пришлось останавливать с помощью «ежа»

1
  • 13.12.2022, 14:20
  • 1,030
В Солигорском районе пьяного водителя пришлось останавливать с помощью «ежа»

Нарушителю не удалось уйти от погони.

В Солигорском районе пьяного водителя останавливали с применением «ежа», сообщили в УВД Миноблисполкома.

В милицию поступило сообщение, что в сторону городского поселка Старобин едет Nissan, за рулем которого может находиться пьяный водитель. В указанном направлении выехали ближайшие наряды ДПС.

Сотрудники ГАИ обнаружили автомобиль и подали водителю сигнал об остановке. Тот проигнорировал требование об остановке, началась погоня.

Для остановки автомобиля сотрудники ГАИ применили спецсредство «еж» и задержали нарушителя на подъезде к трассе Р23 Минск — Микашевичи. Им оказался ранее судимый 29-летний бесправник из Солигорска.

Медицинское освидетельствование показало более двух промилле. На мужчину составлен ряд административных протоколов, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Ему грозят штрафы на сумму более 6,5 тысячи рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ключевой момент
Ключевой момент Леонид Невзлин
Путин пригорюнился
Путин пригорюнился Альфред Кох
Хозяин больше не барин
Хозяин больше не барин Артем Черников
Нобелевская коробочка
Нобелевская коробочка Ирина Халип