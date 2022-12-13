В Солигорском районе пьяного водителя пришлось останавливать с помощью «ежа» 1 13.12.2022, 14:20

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Нарушителю не удалось уйти от погони.

В Солигорском районе пьяного водителя останавливали с применением «ежа», сообщили в УВД Миноблисполкома.

В милицию поступило сообщение, что в сторону городского поселка Старобин едет Nissan, за рулем которого может находиться пьяный водитель. В указанном направлении выехали ближайшие наряды ДПС.

Сотрудники ГАИ обнаружили автомобиль и подали водителю сигнал об остановке. Тот проигнорировал требование об остановке, началась погоня.

Для остановки автомобиля сотрудники ГАИ применили спецсредство «еж» и задержали нарушителя на подъезде к трассе Р23 Минск — Микашевичи. Им оказался ранее судимый 29-летний бесправник из Солигорска.

Медицинское освидетельствование показало более двух промилле. На мужчину составлен ряд административных протоколов, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Ему грозят штрафы на сумму более 6,5 тысячи рублей.

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