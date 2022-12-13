В Одессе поймали агента штаба ЧВК «Вагнера» 3 13.12.2022, 14:29

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В телефоне шпиона обнаружили электронные карты.

СБУ задержала в Одессе российского агента, который сливал данные о расположении ВСУ в Одессе в штаб ЧВК «Вагнера» и воюющий в Украине московский ОМОНа.

Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, предателем оказался местный житель, которого спецслужбы России завербовали после начала полномасштабного вторжения.

«Служба безопасности задержала еще одного агента спецслужб РФ в результате контрдиверсионных мер на юге Украины. На его телефоне обнаружены электронные карты с «целями» воздушных ударов врага по украинскому побережью Черного моря», - говорится в сообщении.

Установлено, что вражеский приспешник собирал разведданные о боевых позициях ВСУ на территории Одессы. Прежде его интересовали места дислокации и особенности маскировки украинских подразделений береговой обороны.

«Он пытался установить ориентировочное количество личного состава, вооружения и военной техники, вовлеченных в защиту прибрежной зоны областного центра», - добавляют в СБУ.

Разведывательная информация требовалась агрессору для планирования, подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по городской инфраструктуре.

Также сотрудники спецслужбы нашли контакты злоумышленника со штабом российской частной военной компании «Вагнера» и московского ОМОНа (спецподразделения Росгвардии, активно участвующего в войне против Украины).

Для сбора развединформации агент лично выходил на «местность», скрыто наблюдал за украинскими объектами и проводил их фотофиксацию. Полученные данные пересылали врагу в виде меток на электронных картах с подробным описанием прилегающей территории.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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