Скрытая мобилизация: пришли и за работниками «Беларуськалия» 5 13.12.2022, 14:27

4,134

Сотрудников предприятия вызывают в Дом культуры.

Все больше данных о скрытой мобилизации, начавшейся в стране, приходит из разных регионов Беларуси. Стоит напомнить, что сегодня Лукашенко начал внезапную проверку боевой готовности белорусской армии. Наводятся мостовые переправы через реки Неман и Березина.

Источник сайта Charter97.org на «Беларуськалии» сообщает, что так называемая проверка военнообязанных началась и на солигорском предприятии.

«Сегодня многим работникам «Беларуськалия» под роспись сообщили о том, что они должны явиться с документами в Дом культуры. А там уже сообщат, когда нужно будет прибыть в военкомат. В бригаде десять человек, троих вызывают», — пишет работник предприятия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».