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Скрытая мобилизация: пришли и за работниками «Беларуськалия»

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  • 13.12.2022, 14:27
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Скрытая мобилизация: пришли и за работниками «Беларуськалия»

Сотрудников предприятия вызывают в Дом культуры.

Все больше данных о скрытой мобилизации, начавшейся в стране, приходит из разных регионов Беларуси. Стоит напомнить, что сегодня Лукашенко начал внезапную проверку боевой готовности белорусской армии. Наводятся мостовые переправы через реки Неман и Березина.

Источник сайта Charter97.org на «Беларуськалии» сообщает, что так называемая проверка военнообязанных началась и на солигорском предприятии.

«Сегодня многим работникам «Беларуськалия» под роспись сообщили о том, что они должны явиться с документами в Дом культуры. А там уже сообщат, когда нужно будет прибыть в военкомат. В бригаде десять человек, троих вызывают», — пишет работник предприятия.

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