Арестович: Путина отравят, скорее всего

Арестович: Путина отравят, скорее всего4
- 13.12.2022, 14:41
- 3,002
Глава РФ потерял способность воспринимать аргументацию нормально.
О возможном сценарии отстранения президента РФ Владимира Путина от власти в интервью основателю издания gordonua.com Дмитрию Гордону рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
– Вы видите перспективу, когда к Путину кто-то придет и скажет: «Вова, заканчивай все»?
– Нет. Я думаю, что разговора с ним не будет. Его отравят, скорее всего. Разговаривать о чем? Крыса, загнанная в угол, Гитлер в бункере – он потерял способность воспринимать аргументацию нормально.