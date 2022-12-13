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Арестович: Путина отравят, скорее всего

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  • 13.12.2022, 14:41
  • 3,002
Арестович: Путина отравят, скорее всего
Алексей Арестович

Глава РФ потерял способность воспринимать аргументацию нормально.

О возможном сценарии отстранения президента РФ Владимира Путина от власти в интервью основателю издания gordonua.com Дмитрию Гордону рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

– Вы видите перспективу, когда к Путину кто-то придет и скажет: «Вова, заканчивай все»?

– Нет. Я думаю, что разговора с ним не будет. Его отравят, скорее всего. Разговаривать о чем? Крыса, загнанная в угол, Гитлер в бункере – он потерял способность воспринимать аргументацию нормально.

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