«Можешь положить на улице деньги и телефон — и через три часа все будет на месте» 1 13.12.2022, 15:06

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Белоруска рассказала о работе моделью в Катаре.

Белоруска Лилия Левая последние годы живет и работает в Катаре. Недавно она покоряла конкурс «Мисс Земля». Девушка поразила жюри костюмом из человеческих волос, а также национальным костюмом. В интервью проекту «1906» Лилия рассказала о работе моделью в Катаре, тамошних ценах и своем секрете красоты.

«Некоторые люди ошибочно полагают, что работа модели — очень легкая»

Лилия родилась и выросла в Кобрине Брестской области. После окончания местной школы она поехала в Минск, где поступила в колледж искусств. Во время учебы на первом курсе девушка неожиданно для себя прошла кастинг в Национальную школу красоты.

— Я никогда не планировала становиться моделью, но случайно оказалась в нужном месте в нужное время, — смеется белоруска. — Я страх как не любила фотографироваться и то, как выглядела на фотографиях, но специалисты из Национальной школы красоты решили иначе: вручили мне документы и сказали приходить на учебу. Сперва я думала, что произошла какая-то ошибка, — вспоминает Лилия.

Но на учебу она пришла, успешно ее закончила — и сразу стала работать моделью. В самом начале карьеры девушке приходило много предложений на контракты, она попадала на обложки журналов. Параллельно белоруска училась в колледже на художника, мастера по работе с деревом.

— Собственно своей специальностью я сейчас и занимаюсь: открыла в Катаре свою художественную студию Art Loft, где работаю с эпоксидной смолой и деревом — мы создаем картины, различные предметы интерьера, мебель, наборы для сервировки, а также заливаем полы, — рассказывает она.

Но вернемся на несколько лет в прошлое. Лилия отмечает, что свой путь в моделинге не может назвать легким, так как нужно было много работать.

— Некоторые люди ошибочно полагают, что работа модели — очень легкая. Но на самом деле это работа 24/7 и 365 дней в году, потому что постоянно нужно держать форму и следить, чтобы у тебя была хорошая кожа и прочее. Это означает постоянное правильное питание, тренировки в зале. Нельзя просто взять и пойти куда-то потусоваться, ведь нужно всегда иметь хороший сон.

Понятия пятидневного и восьмичасового графика, как у офисных работников, у моделей не существует: фотосессии могут длиться целых 15 часов. А иногда после такого рабочего дня есть возможность поспать лишь несколько часов — и снова бежать на другую фотосессию.

— И эти 15 часов ты не сидишь, а постоянно проводишь на ногах и на огромных каблуках. Как-то во время фотосессии я оставила Apple Watch на руке — и они посчитали мою нагрузку за полноценную тренировку.

Зато, улыбается Лилия, такая работа помогает держать форму. Белоруска много лет не может набрать вес, потому что она каждый день на ногах.

— Кроме того, такая работа очень изматывает и морально, но ведь никто из моделей обычно не жалуется: а что поделаешь? Еще одна отрицательная сторона работы в том, что очень сложно выстраивать дружеские или романтические отношения — ведь ты постоянно работаешь.

Чрезвычайная ситуация случилась с белорусской и во время проведения конкурса «Мисс Земля». Три недели она и ее коллеги по шоу ездили по разным странам на съемки — график был такой насыщенный, что удавалось поспать только по два-три часа в сутки. В результате Лилии и другим участницам конкурса даже потребовалась госпитализация.

— У меня было полное обезвоживание организма, три часа я провела под капельницей, — вспоминает она.

«Ты можешь положить на улице деньги и телефон, уйти на три часа — и все будет на месте»

Сейчас уроженка Кобрина постоянно и успешно работает в Катаре, где в этом году проходит чемпионат мира по футболу. Впервые Лилия попала сюда, когда приехала на фэшн-шоу по случаю открытия нового бутика греческой дизайнерки, с которой белоруска работала раньше.

— Я прилетела сюда работать, но мне понравилась страна: она очень спокойная и безопасная. Ты можешь положить на улице или где-то на террасе деньги и телефон, уйти на три часа, вернуться — и все будет на месте, — делится собеседница.

Она добавляет, что если что-то потеряет, то люди обязательно это вернут. Более того, Лилия никогда не закрывает квартиру, потому что уверена в безопасности вокруг.

— Да, в Катаре культура немного другая, но почему-то люди думают, что она очень отличается от белорусской. Я бы не сказала, так как в нашей стране тоже очень ценится институт семьи. Здешняя культура, скорее, сильно отличается от европейских и американских ценностей.

Да, в этой стране есть свои религиозные особенности и отличия, но они никак не касаются иностранцев. Мы здесь живем, как и дома: надеваем, что хотим, и чувствуем себя очень комфортно и безопасно.

Лилия вспоминает, что после двух лет проживания в Катаре она прилетела в аэропорт Москвы, где в первый же день у нее украли телефон. Расслабилась, улыбается она.

— А для женщин, как я считаю, это вообще лучшее место на свете. Конечно, если вы приезжая. Ведь для местных, согласно законам, другие условия: например, дети априори принадлежат отцу, а не матери. А для нас здесь полный комфорт: все относятся с уважением, никто не будет снимать тебя на телефон тайком, нельзя подойти к человеку и схватить его за руку или даже похлопать по плечу — все уважают твое личное пространство, — характеризует атмосферу белоруска.

Также она отмечает дружелюбие полиции и ее готовность помочь в любой ситуации — даже подвезти домой поздней ночью.

— Не скажу точно, как здесь с короткой одеждой, потому что я такого не носила и в Беларуси. Не считаю, что вываливать кусок жопы — это вообще нормально. Есть рамки приличия, которых нужно придерживаться в любой стране, не только в мусульманской.

Однако она отмечает, что в теории в Катаре можно надеть мини-юбку или короткие шорты, но в таком виде женщину или мужчину не пустят в торговые центры.

— Существует определенный дресс-код, что в молы нужно ходить с закрытыми плечами, юбками или шортами ниже колена. Но здесь из-за множества кондиционеров в торговых центрах очень холодно, поэтому я не представляю, у кого появится идея прийти туда в короткой одежде, — смеется она.

Типичные представления о правах женщин в арабских странах Лилия называет не более чем сказками — по крайней мере, по отношению к Катару.

— Никто здесь никого не забивает камнями! На самом деле здесь женщины имеют даже больше прав, чем мужчины, — делится наблюдениями белоруска. — Женщина — это мать, а по Корану мать — это святое. Если дочь или сын создают семью и переселяются от родителей, в новом доме они обязательно строят отдельную комнату для матери.

Также, по словам Лилии, в Катаре принято чуть ли не каждый месяц покупать для мам подарки, с каждой зарплаты. Это не говоря о днях рождения, на которые принято дарить матери очень дорогие подарки.

— Женщины здесь в почете, — подытоживает собеседница.

«Перекус в обычном ресторане обойдется минимум в 100 долларов на двоих»

А в первый год жизни самым сложным было приспособиться к некоторым местным законам, которые не касаются моральных норм. Например, в Катаре существует чековая система, и чтобы снять квартиру, нужно выписать чек, а не перевести деньги на карточку или заплатить наличными.

— Здесь ты даешь 12 или 13 чеков, 13-й из которых — депозит, хозяева жилья после его возвращают, если в квартире все в порядке. Ежемесячно эти чеки кладутся в банк, и каждый раз банк просто снимает с твоего счета сумму аренды. То есть ты не встречаешься с арендодателем каждый раз, — отмечает Лилия.

Кроме того, в этой стране очень дорогая аренда жилья. За двухкомнатную квартиру в Дохе семья белоруски платит 3 800 долларов в месяц.

— Чтобы нормально здесь жить, не слишком шикуя и не живя в бедности, на одного человека в месяц нужно 6-7 тысяч долларов. На семью из двух человек — хотя бы 10 тысяч, — говорит девушка.

Что интересно, коммунальные услуги в привычном для нас восприятии здесь существуют не для всех: катарцы вообще ничего не платят ни за воду, ни за электричество, ни за что другое — все эти расходы закрывает государство, так как считается, что все добытые ресурсы принадлежат народу.

— Местные арендодатели, на которых оформлено жилье, естественно, не берут денег за коммуналку и с тех, кто снимает их квартиры. Есть коммерческие здания, где есть такой пункт, как коммуналка, но она почти всегда включена в арендную плату.

Как рассказывает Лилия, иностранцы могут купить жилье в Катаре далеко не повсюду, только в специально определенных районах и зданиях. Квартиру-студию здесь можно купить примерно за 150 тысяч долларов.

Также в первые годы жизни в новой стране белоруска немного скучала по домашней еде. Но и в Катаре ей удалось найти белорусские продукты: сметану «Брест-Литовск», различные товары от «Санта Бремор» и др.

— Кроме того, здесь открылось много бизнесов, где готовят славянскую еду: голубцы, драники и т.д. Так что домой вообще можно не ехать, — смеется девушка.

Что касается цен, то здесь царит разнообразие. Можно купить местные помидоры по доллару за килограмм, а можно и импортные — по 10 долларов за кило. Есть и средние категории.

— Если сравнивать с другими странами, то продукты, одежда и поход в ресторан стоят ощутимо дороже. Например, перекус в обычном ресторане обойдется минимум в 100 долларов на двоих. Чашка кофе здесь стоит в среднем 7 долларов. Страна не дешевая, но ведь и зарплаты здесь другие, — говорит Лилия.

«Не существует таких волшебных процедур, которые раз — и исправят плохую кожу»

Профессия модели и наработанный в ней опыт позволяют белоруске жить в дорогой стране. Сейчас уроженка Кобрина заключает контракты напрямую с компаниями-заказчиками, так как у нее осталось много контактов за годы работы, а также не хочется платить проценты агентствам.

— Я регулярно работаю с Gucci, Cartier и Bulgari. Из известных брендов также делала рекламную фотосъемку для Piaget, когда вернулась с конкурса Miss Earth, проводила фэшн-шоу для известного ливанского дизайнера Эли Сааба, на днях снималась в рекламе люксовой японской косметики Sensai. То есть постоянно хватает различных активностей, в том числе занимаюсь продвижением собственного бизнеса, своей художественной студии, — рассказывает модель.

Чтобы быть востребованной у всемирно известных компаний, нужны инвестиции в себя.

— Хорошо выглядеть — это значит правильно питаться и постоянно тренироваться. Я покупаю онлайн-тренировки, обходится это примерно в 30 долларов в месяц. В принципе, недорого. Сколько трачу на питание, даже сложно подсчитать: на свежие фрукты и овощи идет намного больше денег, чем на те же крупы.

Уходовая косметика в большинстве случаев достается Лилии бесплатно, так как она сотрудничает со многими брендами, которые присылают ей товары для рекламы.

— То же и с разнообразными массажами, чисткой лица и прочим, — все мне делают за рекламу. Думаю, если бы я платила, это бы обошлось очень дорого, особенно в Катаре! Здесь цены на индустрию красоты просто безумные: за чистку лица можно спокойно отдать 250—300 долларов. Но иногда мне даже платят за фотосессию во время какой-то процедуры в салоне, — говорит модель.

Она говорит, что у нее нет каких-то обязательных уходовых процедур. Прежде всего важно тренироваться и правильно питаться — этого достаточно для поддержания хорошей физической формы и здоровой кожи.

— Если ты здоров изнутри, ты светишься и снаружи. Не существует таких волшебных процедур, которые раз — и исправят плохую кожу. Все это долгая и постоянная работа над собой и своим организмом.

Я много раз пробовала пользоваться дорогими кремами, а после на определенные периоды вообще ничем не пользоваться — и результат был такой же.

Время от времени Лилия позволяет себе пройти курс массажа, чтобы немножко разогнать метаболизм или снять усталость со спины — тоже больше для поддержания здоровья, чем красоты.

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