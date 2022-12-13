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«Мы 10 рублей платим, и машину еще толкаем!»

  • 13.12.2022, 15:17
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«Мы 10 рублей платим, и машину еще толкаем!»

Эвакуаторщики и таксисты рассказали о работе в снегопад в Барановичах.

Эти выходные стали настоящим испытанием для всех, в том числе для таксистов и эвакуаторщиков. Intex-press поговорил с представителями этих служб и узнал, кто радуется снегу, кому и где требовалась помощь и с какими трудностями пришлось столкнуться.

Воскресенье, 11 декабря, как отмечают барановичские водители, был «вообще ужасен: дороги не чищены – ни проехать, ни развернуться».

В службах по эвакуации автомобилей, в которые нам удалось дозвонились, этот факт тоже подтвердили, сообщив, что в выходные «работы было очень много как в городе, так и за его пределами».

Впрочем, чему удивляться, если средняя высота снега, который выпал 11 декабря в Барановичах, составила 31 см. В снежные сугробы попали две машины скорой помощи.

«Выехали и… не доехали до людей»

– Снегу радуются все: и малые дети, и… эвакуаторщики. Не радуются только водители и пешеходы, – отметил один из владельцев эвакуатора.

По его словам, работа, как и снега, было много. И случалось всякое: и сами в снегу застревали, и тем, кому нужна была помощь, ее оказывали.

Владелец второго эвакуатора сообщил, что звонков и в воскресенье, 11 декабря, и в понедельник, 12 декабря, много.

– Вчера было много выездов. Вызывали и на М1, и на улицы в городе. Даже фуры застревали в городе. Просто кошмар! – сообщил собеседник.

Некоторые владельцы эвакуаторов также сетовали на обильный снегопад и не расчищенные улицы. Говорили, что не пришли на помощь некоторым автовладельцам, так как «попросту не смогли откопать свой эвакуатор» и выехать в город.

– Сегодня с утра, к примеру, мы застряли. Выехали на вызов и не доехали до людей, потому что снег не почищен, – пояснил один из эвакуаторщиков, а потом с улыбкой добавил: – Попросите, пожалуйста, ЖКХ, чтобы они приехали и нас вытянули.

«Вызволять машину из снега дети помогали»

Не легче было и таксистам. По их словам, из-за сильного снегопада доехать до нужного адреса было сложно, машины не раз помогали толкать и пассажиры.

– Я приехал в Восточный микрорайон и застрял. Горела фиолетовая зона, цена за такси – высокая, а тут еще людям пришлось машину толкать. Помогали и жаловались: «Как так? Мы 10 рублей платим, и машину еще толкаем! Разве Яндекс это не видит?». А как Яндекс увидит, если там не диспетчеры сидят, а система все делает? – рассказал о своем рабочем дне в воскресенье один из барановичских таксистов. – На Поселке то же самое было. Парень с девушкой вызвали такси, а в итоге толкали. На Парковой вызволять машину из снега вообще дети помогали!

Многие таксисты отмечали, что такая ситуация происходила чаще всего во дворах домов: заехал – и все. Поэтому немало водителей такси решило не рисковать и не садиться в воскресенье за руль. Из-за нехватки авто и погодных условий цена на «машинки» была высокая.

Лишь к вечеру, по словам таксистов, улицы и переулки «были более-менее почищены». Хотя и к концу дня случались ЧП.

– Я доработал с горем пополам смену, приехал домой и… сел в своем дворе, – рассказал один из них. – Пришлось идти с лопатой откапывать самого себя.

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