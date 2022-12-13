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«Жизнь в постоянном вранье здоровья не прибавляет»

  • 13.12.2022, 15:31
«Жизнь в постоянном вранье здоровья не прибавляет»

Почему лукашистов предают забвению после смерти?

За довольно короткое время умерли два пособника режима Лукашенко — глава МИД Владимир Макей и пропагандист Николай Щекин. Однако официальная пропаганда очень скупо отреагировала на уход из жизни верных слуг системы. Почему лукашистов предают забвению после смерти?

Сайт Charter97.org поговорил на эту тему с бывшим сотрудником администрации Лукашенко Анатолием Котовым.

— Скажем так, «винтики» становятся ненужными после того, как перестают вертеться в системе. Да и вообще, у нас же в Беларуси существует только один «политик», «историк» и «экономист». Поэтому никто и не будет вспоминать, пусть и нерядовых, работников системы после их смерти.

— Если без конспирологии, почему довольно молодые представители режима, у которых нет явных проблем со здоровьем, умирают?

— Думаю, здесь идет речь о нервном напряжении. Но это их выбор — жить и работать в системе, которая не щадит и не ценит ни своих, ни чужих. Я говорю не то чтобы с сожалением к людям, которые остались и продолжают там работать, но атмосфера и до 2020-го года была не самой здоровой, а затем стала еще хуже.

Диктатор требует результата вне зависимости от того, что достичь его фактически невозможно. От тех же самых министров и их подчиненных практически ничего не зависит. Они должны выполнять взаимоисключающие поручения, которые, к тому же, невозможно выполнить тем инструментарием, который у них есть.

Когда нет диалога с обществом, обратной связи, когда всех заставляют работать исключительно палками, неудивительно, что рано или поздно нервы и здоровье сдают. Понимаешь, что ты не в состоянии ничего сделать, но на бумажке нужно написать, что «все хорошо» и цифры радужные нарисовать. Жизнь в постоянном стрессе, ожидании наказания, выговора или ареста, постоянного вранья, здоровья не прибавляет.

— Есть ли у Лукашенко кем заменить этих людей?

— Заменить-то можно, это не большая проблема. Назначить, к примеру, военного, понимая, что это «винтик» системы. Другое дело, что запас не бесконечен. Это как у автомобилей: есть оригинальные запчасти, а есть дешевые аналоги. В государственной системе приблизительно тоже самое.

Были два надежных для системы «винтика», которые сейчас нужно заменить кем-то, скорее всего, менее качественным. Для системы это плохо. Замены на некачественные аналоги приводят рано или поздно к тому, что система просто разваливается, когда все детали становятся некачественными.

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