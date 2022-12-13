Большая военная колонна направилась из Бреста в сторону границы с Украиной 13.12.2022, 15:34

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В ее состав входят десятки БТР и другой техники 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Из пункта постоянной дислокации в Бресте выдвинулись подразделения 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси. Они двигаются на юго-восток в сторону границы с Волынской областью Украины.

Как сообщает «Новое время» со ссылкой на белорусские Telegram-каналы , колонна движется по трассе Р17 к городу Малорита/агрогородку Мокраны.

В составе колонны:

не менее 25 БТР-80;

около 30 грузовиков МАЗ с личным составом и имуществом;

три буксируемых автомобилем МЗКТ «Волат» 120-мм миномета 2Б23 «Нона-М1»;

два топливозаправщика,

командно-штабная машина Р-145БМ;

две машины связи;

не менее пяти машин пограничной службы РБ;

машина скорой помощи;

две полевые кухни.

Перемещения колонны 38-й ОДШБР подтверждают и местные власти.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня в Беларуси по приказу Лукашенко началась «внезапная проверка боевой готовности», под которой может скрываться массовая переброска войск.

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