Объединение «Пагоня» ставит своей целью вступление Беларуси в ЕС 13.12.2022, 16:01

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Возглавляет объединение известный спортсмен Виталий Гурков.

В ноябре в Украине было зарегистрировано общественное объединение «Пагоня», его учредителями стали живущие в Украине белорусы, а также бойцы белорусского полка «Пагоня». Возглавил организацию известный кикбоксер Виталий Гурков. Сегодня ОО «Пагоня» выпустило свою декларацию.

Своей главной целью объединение «Пагоня» ставит освобождение Беларуси от режима Лукашенко, который, как говорится в декларации, «полностью зависим от экономической поддержки из России, а также способствовал фактической оккупации нашей страны».

В связи с этим ОО «Пагоня» приоритетной задачей видит «возрождение белорусского государства как унитарной, независимой, демократической страны на основании необходимости возвращения к Конституции 1994 года».

Согласно ОО «Пагоня», вопрос о необходимости сохранения поста президента может быть в перспективе пересмотрен.

Члены объединения заявляют, что Республика Беларусь должна выйти из всех договоров с Россией в области углубления интеграции и оборонных союзов во главе с Москвой.

«В качестве гарантии безопасности страны мы видим сотрудничество со странами региона: Литвой, Польшей и Украиной — на основании совместного историко-культурного наследия, которое уходит во времена ВКЛ и Речи Посполитой.

Наша цель — формирование регионального объединения стран Междуморья, а также вступление в Европейский союз. Вопрос присоединения к оборонительному союзу НАТО должен решаться на общенациональном референдуме», — говорится в декларации.

Белорусский язык должен стать единственным государственным языком.

Десоветизация, декоммунизация и дерусификация будут основными задачами объединения.

Члены организации выступают за то, чтобы белорусская церковь стала независимой от РПЦ.

В экономике члены организации выступают за рыночную систему и прозрачную систему налогообложения, «возвращение украденных режимом у народа через приватизацию государственных предприятий и введение частной собственности на землю».

Для повышения ответственности и самостоятельности местных властей должна быть проведена реформа системы управления и местного самоуправления. Большинство полномочий вместе с налогами должно быть передано местным избирательным органам.

На переходный период члены организации предлагают сформировать временный исполнительный орган, который обеспечит возвращение к нормам Конституции 1994 года и представительство на международной арене.

Также они выступают за люстрацию, прежде всего высшей номенклатуры и представителей силовых структур режима Лукашенко.

Жертвам режима должна быть выплачена адекватная компенсация. Незаконные приговоры должны быть немедленно отменены, должна быть объявлена амнистия с реабилитацией для незаконно осужденных.

Объединение «Пагоня» в качестве тактической задачи для достижения цели освобождения Беларуси объявило необходимость совместной борьбы вместе с украинским народом и народами Европы против российской агрессии и помощь Украине всеми возможными средствами от гуманитарных до военно-политических.

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