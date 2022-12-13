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«Ник и Майк»: ВСУ готовы сорвать планы Лукашенко в отношении испорченного Рождества

  • 13.12.2022, 15:59
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«Ник и Майк»: ВСУ готовы сорвать планы Лукашенко в отношении испорченного Рождества

Диктатору стоит еще раз вспомнить о финальных часах жизни Каддафи, Саддама и Чаушеску.

Относительное затишье на фронте готовится смениться на более активные боевые действия. Украина и агрессоры готовятся к этой активизации по-своему, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Пока агрессор штурмует Бахмут, отправляя в топку все новое и новое мясо из числа чмобиков и вчерашних зэков, ВСУ готовили контрнаступление в Запорожской области с выходом на берег Азовского моря. Оно может начаться в ближайшие дни. Задумка выглядит точно интереснее взятия Бахмута, если взять карту и посмотреть, что это будет означать для положения дел на фронте.

Агрессор же готовит новый массированный удар по гражданской инфраструктуре с использованием преимущественно авиации. Впрочем, планирующаяся операция в Запорожье может несколько скорректировать цели, хотя и вряд ли. Единственное, чем может похвастаться армии окурка с Лиговки - это успешной войной против гражданского населения. В этом можно увидеть еще одно сходство с хунтой синепала. Правда, если окурок воюет хоть и с братским народом, но чужим, то синегуб не стесняется вести гражданскую войну против своего собственного.

То, что каждый бессмысленный акт геноцида приводит ко все более разрушительным и унизительным ударам по военной инфраструктуре в глуби России, Кремль не волнует (из последнего – удар по военной части в Клинцах, что находится в 100 км от Гомеля, а до границы Беларуси и вовсе несколько десятков километров). Чужие жизни там давно не имеют ценности, а на подавление зачатков внутреннего недовольства ресурсов пока хватает.

Хунта, тем временем, в очередной раз решила «внезапно» проверить боеготовность своего воинства. Имитация бурной деятельности и отвлечение внимания - это пока все, на что хватает фантазии, ресурсов и умения. Но операция в Запорожье будет вносить свои коррективы в сроки и характер суетливых попыток изменить ситуацию на фронте. Новая фаза агрессии длится уже почти год, а оккупированные территории отрицательно увеличиваются и стремятся к границам до 24 февраля. Не говоря уже про точечные (пока точечные) удары по территории самого государства агрессора.

Альтернативные успехи настолько ошеломительны, что пришлось отменить ежегодную большую пресс-конференцию окурка. Делать пафосное и масштабное мероприятие, чтобы говорить о будущих достижениях и победах – значит, добить имидж и обвалить рейтинг. В текущей реальности побед нет, кроме победы над здравым смыслом. И так уже «Киев за три дня» и «денацификация» трансформировалась в «вечный бой против сил Антихриста».

Поэтому предновогодняя реальность такова.

Украина готова к новому контрнаступлению.

Агрессору остаются массированные бомбардировки и ракетные удары, а также выбор между попыткой защищать захваченное или еще раз наступать, затягивая своего синепалого товарища в наземную операцию. Времени и вариантов все меньше.

Сейчас ВСУ в состоянии сорвать планы двух диктаторов в отношении испорченного Рождества. На всякий случай советуем обоим диктатором еще раз вспомнить о финальных часах жизни Каддафи (лом в заднице), Саддама (повешение) и Чаушеску (расстрел).

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