ВСУ: РФ не может прорвать украинскую оборону на Донбассе 13.12.2022, 16:04

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Смена тактики не помогла оккупантам.

Российские оккупанты изменили тактику на востоке Украины, но все равно не могут прорвать оборону Вооруженных Сил Украины. Об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ полковник Сергей Череватый, сообщает Минобороны Украины.

По словам Череватого, ВСУ заставляют противника менять тактику.

- Наемники с опытом по ЧВК «Вагнер» обучают новоприбывшим базовым элементам тактики боя, как использовать местность, погоду. Но говорить, что они полностью перешли на какую-то тактику, которая может переломить ход событий, я бы не стал. Им не удается самое главное – системно прорвать нашу оборону, – рассказал полковник.

По словам Череватого, самой горячей точкой восточного фронта остается Бахмут, где фиксируется наибольшая интенсивность ударов врага и попыток прорвать оборону ВСУ.

Он отметил, что украинские военные фиксируют истощение у противника запасов боеприпасов 122 и 152 мм, которые он уже вынужден доставлять из отдаленных регионов.

- Преимущество врага в снарядах существенно снизилось. Если учитывать точность нашей артиллерии, то мы где-то выходим на паритет, – сказал спикер Восточной группировки ВСУ.

Он добавил, что украинские высокоточные системы ежедневно уничтожают российские полевые склады, казармы и средства поражения.

- Наши артиллеристы более искусны, а с получением более новой техники стали более результативными, – подчеркнул Череватый.

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