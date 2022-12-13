«Зарплаты хватает оплатить кредит за квартиру и не умереть с голоду» 4 13.12.2022, 16:14

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Врач честно рассказал про зарплату, нагрузки и планы на будущее.

«Зеркало» узнало у врача-онколога, сколько он на самом деле получает, хватает ли этих денег на жизнь и каким видит свое будущее.

«Зарплаты хватает оплатить кредит за квартиру и не умереть с голоду»

Григорий шесть лет работает врачом-онкологом. Сложная ли у него работа, медик рассуждать не берется, мол, «понятие это растяжимое» и смотря с чем сравнивать, но к такому труду он уже привык. Он говорит, что не очень эмоциональный, поэтому работать с онкопациентами ему не тяжело, плюс к этому «эмоциональное выгорание делает из врача камень».

— Мой рабочий день длится восемь часов, пятидневная рабочая неделя. Также один раз в месяц я выхожу на смену в субботу, она «оплачивается» словами благодарности от администрации учреждения. Дежурства, дополнительные ставки, расширенные зоны и прочее я не беру, потому что доплаты за них — оскорбления в расчетном листе, — рассказал Григорий.

Мужчина говорит, что озвученная недавно министром здравоохранения зарплата врача в 2300 рублей — «недостижимая цифра для онкоцентра». Например, у него заработок с доплатами за вредность и сложность труда — около 1300 рублей. Последние два месяца администрация учреждения выплачивает премии сотрудникам в размере оклада, у Григория это 300 рублей.

— Зарплаты хватает только оплатить кредит за квартиру и не умереть с голоду. Последние пару месяцев ем, в основном, заказную готовую еду, что позволяет сэкономить время и заняться более важными вещами, чем готовка и поход в магазин. Мой отдых — на диване с бутылкой пива, куда-то выехать в настоящее время не хватает денег. К примеру, на море вылететь сейчас очень дорого, в Европу дорога закрыта, в Россию ехать зашквар и противно.

Григорий уверен, что труд медиков — врачей, среднего и младшего персонала — в Беларуси оплачивают недостойно. Отсутствие финансового стимула и конкуренции приводит к деградации врача как специалиста, что в итоге сказывается на уровне оказываемой помощи.

— Непринципиально, умеешь ты делать высокотехнологичные крутые операции или нет, хватает ли у тебя уровня знаний и интеллекта быстро поставить диагноз и начать лечение или нет, зарплата у тебя останется такая же абсолютно.

В целом все, что говорит глава Минздрава, Григорию «по барабану», потому что «правды там нет». Администрация учреждения, где работает медик, «прекрасно понимает, в какой ситуации сейчас находится белорусское здравоохранение», кто-то из руководства старается морально поддержать своих сотрудников.

— У меня есть опыт работы врачом на Западе, я подумываю снова туда вернуться, но не могу это сделать прямо сейчас — личные обстоятельства. Пока по плану переподготовка на другую врачебную специальность, получение категории и уход в частную медицину.

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