закрыть
13 декабря 2022, вторник, 16:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российские оккупанты по дороге в Украину потеряли БМП

4
  • 13.12.2022, 16:20
  • 2,850
Российские оккупанты по дороге в Украину потеряли БМП

Бронетехника слетела с поезда при транспортировке.

Часть российской военной техники, которую направляют в сторону Украины, так и не доезжает до пункта назначения.

В России БМП слетела с поезда при транспортировке.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «СтратКом ВСУ».

Судя по обнародованным кадрам, оккупанты плохо закрепили военную технику на платформе поезда. Во время движения поезда БМП съехала и повисла на платформе. Не придумав ничего лучшего, поезд остановили и просто сбросили технику, которая упала гусеницами вверх.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ключевой момент
Ключевой момент Леонид Невзлин
Путин пригорюнился
Путин пригорюнился Альфред Кох
Хозяин больше не барин
Хозяин больше не барин Артем Черников
Нобелевская коробочка
Нобелевская коробочка Ирина Халип