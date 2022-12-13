Российские оккупанты по дороге в Украину потеряли БМП 4 13.12.2022, 16:20

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Бронетехника слетела с поезда при транспортировке.

Часть российской военной техники, которую направляют в сторону Украины, так и не доезжает до пункта назначения.

В России БМП слетела с поезда при транспортировке.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «СтратКом ВСУ».

Судя по обнародованным кадрам, оккупанты плохо закрепили военную технику на платформе поезда. Во время движения поезда БМП съехала и повисла на платформе. Не придумав ничего лучшего, поезд остановили и просто сбросили технику, которая упала гусеницами вверх.

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