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Время, стой!

  • Игорь Яковенко
  • 13.12.2022, 16:25
  • 3,754
Время, стой!
Игорь Яковенко

Спецоперация по остановке прихода 2023 года.

Путин отменяет большую пресс-конференцию, новогодний прием, никуда не посылает Федеральное собрание. Спецоперация по остановке времени и предотвращению прихода Нового, 2023 года.

Президент России Владимир Путин в этом году не станет проводить большую пресс-конференцию. После избрания Владимира Путина на третий срок такой формат его общения с журналистами практиковался 10 лет подряд каждый декабрь.

Также, по словам Пескова, в этом году отменили новогодний прием. Это действо на протяжении 10-ти лет, из года в год, Путин организовывал для так называемых «сливок» России. На бал в Кремль приглашали верхушку государства, политических партий и «своих», специально отобранных СМИ.

Еще одно нарушение предновогодних ритуалов. В этом году Путин до сих пор не никуда не послал депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, чем вызвал среди них некоторое замешательство. Песков в понедельник не смог ответить на вопрос, состоится ли послание до конца года. По его словам, этот вопрос «надо уточнить».

Никуда не посланные депутаты и сенаторы потеряли ориентиры и начали нести всякую околесицу. Матвиенко, например, в разгар войны предложила принять и реализовать государственную программу обеспечения сельских клубов гармошками и балалайками. А Миронов потребовал отменить Всеобщую декларацию прав человека.

Еще из мелочей, нарушающих привычный предновогодний антураж. Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался от ежегодной личной встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая традиционно проводится в декабре. Решение Моди связано с тем, что «российский президент пригрозил применить ядерное оружие в войне в Украине». Индийский премьер остался недоволен тем, что Путин не сдержал своего обещания, высказанного три месяца назад на саммите ШОС в Самарканде, когда Моди заявил Путину, что нынешняя эпоха - «не эпоха войны», по сути прямо призвав его искать мира с Украиной. В ответ на эти слова Путин пообещал «сделать всё, чтобы война закончилась как можно скорее» и как обычно наврал.

Но главное, конечно, это отмена ритуальных предновогодних мероприятий.

Путин очень не хочет подводить итоги 2022 года. А что подводить? Можно, конечно, еще раз похвастаться оккупацией четырех новых территорий и сравнить себя с Петром Первым. Но есть риск, что к моменту хвастовства ВСУ освободят не только вновь оккупированные, но и те, которые были украдены у Украины в 2014-м. Может получиться неудобно.

Еще неприятнее смотреть в будущее, в 2023 год. Там, в будущем Путина не ждет ничего хорошего. Вот только что участники саммита стран «Большой семерки» в заявлении по итогам саммита, прошедшего 12 декабря, заявили, что будут добиваться того, чтобы президент РФ был привлечен к ответственности за вторжение в Украину, а Россия заплатила за причиненный войной ущерб.

В итоговом заявлении, опубликованном британским правительством, в частности, говорится:

«Мы полны решимости, что России в конечном счете придется заплатить за восстановление критической инфраструктуры, поврежденной или разрушенной в результате ее жестокой войны. Военные преступления и другие зверства не могут оставаться безнаказанными. Мы привлечем президента Путина и виновных к ответственности в соответствии с международным правом».

Так что при всех проблемах 2022-го, наступающий 2023-й обещает для Путина стать еще более проблемным, если не вообще последним в его политической и биологической жизни…

Во многих рождественских сказках обыгрывается сюжет, как некие злые силы, всякие кикиморы, лешие и прочая нечисть, из природной вредности пытаются предотвратить приход Нового года. Путин сегодня многое бы дал, чтобы 2023 год никогда не наступал, чтобы время остановилось. К счастью, это не получается у кикимор и леших в сказках, не получится и у Путина в реальности.

Игорь Яковенко, yakovenkoigor.blogspot

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