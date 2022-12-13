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В Украине объявлена тревога из-за самолетов с «Кинжалами», взлетевших в Беларуси

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  • 13.12.2022, 16:26
  • 5,864
В Украине объявлена тревога из-за самолетов с «Кинжалами», взлетевших в Беларуси
иллюстрационное фото

Тревога объявлена во всех областях.

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные на карте воздушных тревог во вторник, 13 декабря.

Украинские власти призывают граждан направиться в укрытия и безопасные места.

Сообщается, что РФ подняла в воздух истребители-перехватчики МиГ-31К.

«МиГ-31К потенциальный носитель гиперзвуковой ракеты «Кинжал», которую наши средства ПВО не могут перехватить. Поэтому тревоги объявлены по всем областям Украины. Три МиГ-31К взлетели с авиабазы в Беларуси», – написал украинский журналист Андрей Цаплиенко.

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