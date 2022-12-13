В Украине объявлена тревога из-за самолетов с «Кинжалами», взлетевших в Беларуси

В Украине объявлена тревога из-за самолетов с «Кинжалами», взлетевших в Беларуси7
- 13.12.2022, 16:26
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Тревога объявлена во всех областях.
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные на карте воздушных тревог во вторник, 13 декабря.
Украинские власти призывают граждан направиться в укрытия и безопасные места.
Сообщается, что РФ подняла в воздух истребители-перехватчики МиГ-31К.
«МиГ-31К потенциальный носитель гиперзвуковой ракеты «Кинжал», которую наши средства ПВО не могут перехватить. Поэтому тревоги объявлены по всем областям Украины. Три МиГ-31К взлетели с авиабазы в Беларуси», – написал украинский журналист Андрей Цаплиенко.