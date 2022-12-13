Новая Зеландия первой в мире запретит курение сигарет 1 13.12.2022, 16:41

Табак в стране не будет продавать людям, родившимся после 1 января 2009 года.

Новая Зеландия стала первой в мире страной, которая приняла закон, который запрещает курение для будущего поколения.

Как пишет The Guardian, документ направлен на то, чтобы люди в возрасте 14 лет и младше никогда не могли легально покупать сигареты.

Согласно закону, повышающему возраст курения, табак в стране не будет продаваться легально людям, родившимся 1 января 2009 года или позже.

Также предусматриваются и другие меры, направленные на ограничение доступности сигарет. Они включают резкое сокращение разрешенного количества никотина в табачных изделиях и их продажу только через специализированные табачные магазины, а не в магазинах и супермаркетах.

Количество магазинов, которым по закону разрешено продавать сигареты, планируется сократить в 10 раз по сравнению с существующим уровнем - с 6000 до 600 по всей стране.

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