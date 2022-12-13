закрыть
13 декабря 2022, вторник, 16:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Новая Зеландия первой в мире запретит курение сигарет

1
  • 13.12.2022, 16:41
Новая Зеландия первой в мире запретит курение сигарет

Табак в стране не будет продавать людям, родившимся после 1 января 2009 года.

Новая Зеландия стала первой в мире страной, которая приняла закон, который запрещает курение для будущего поколения.

Как пишет The Guardian, документ направлен на то, чтобы люди в возрасте 14 лет и младше никогда не могли легально покупать сигареты.

Согласно закону, повышающему возраст курения, табак в стране не будет продаваться легально людям, родившимся 1 января 2009 года или позже.

Также предусматриваются и другие меры, направленные на ограничение доступности сигарет. Они включают резкое сокращение разрешенного количества никотина в табачных изделиях и их продажу только через специализированные табачные магазины, а не в магазинах и супермаркетах.

Количество магазинов, которым по закону разрешено продавать сигареты, планируется сократить в 10 раз по сравнению с существующим уровнем - с 6000 до 600 по всей стране.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ключевой момент
Ключевой момент Леонид Невзлин
Путин пригорюнился
Путин пригорюнился Альфред Кох
Хозяин больше не барин
Хозяин больше не барин Артем Черников
Нобелевская коробочка
Нобелевская коробочка Ирина Халип