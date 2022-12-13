Как белорусам выбрать качественную елочную гирлянду? 13.12.2022, 16:43

Рекомендации инженера-энергетика.

«Как правильно выбирать гирлянду? На что обратить внимание, чтобы не купить некачественный товар?», - спросил у aif.by житель Речицы.

«От украшения не должен исходить резкий химический запах, - советует инженер-энергетик Сергей Гринберг. - Также перед покупкой попросите продавца подключить выбранную вами гирлянду к сети. Обратите внимание: должны работать все лампочки». Выбирайте гирлянду длиной, в три раза превышающей высоту ели.

Длина провода для подключения к сети должна быть не меньше полутора метров для дома и десяти - для улицы. Важно обращать внимание на то, из чего изготовлена гирлянда. Для улицы подойдут шнуры из силикона или каучука.

Они наиболее долговечны, к тому же обладают и повышенной защитой от влажности.

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