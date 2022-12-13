Британия ввела новые санкции против России и Ирана 13.12.2022, 16:45

Под санкции попали 12 высокопоставленных командиров ВС РФ.

Великобритания ввела новые санкции против высокопоставленных лиц из Ирана и России за атаки на украинские города ракетами и дронами-камикадзе. Об этом говорится на сайте правительства Британии.

«Великобритания поддерживает Украину. Атаки российских войск на города и мирных жителей в Украине не останутся без ответа. Иранский режим, все более изолированный из-за призывов к переменам со стороны собственного народа, заключает соглашения с Путиным в отчаянной попытке выжить. Путин хочет сломать дух Украины, но ему это не удастся. Украина победит и отстроится», - заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли.

Он также осудил использование Россией иранских беспилотников для нанесения ударов по украинским городам и энергетической инфраструктуре. И отметил, что недавние соглашения Ирана и России угрожают глобальной безопасности.

«Мы привлекаем их отчаянный альянс к ответственности. Соединенное Королевство только наложило санкции на высокопоставленных российских и иранских деятелей в ответ на отвратительные удары по гражданским целям», - добавил министр.

Под санкции попали 12 высокопоставленных командиров российских вооруженных сил, в том числе подразделений, причастных к нападениям на украинские города. Генерал-майор Роберт Баранов, идентифицированный расследованием Bellingcat как командир подразделения, ответственного за программирование и наведение российских крылатых ракет, находится среди тех, кто попал под ограничения.

Командиры воинских частей, причастных к ракетным ударам по городам Украины, также попали под санкции.

Также указано, что беспилотники иранского производства сыграли центральную роль в жестоких нападениях на мирных жителей. Так, санкции также нацелены на иранских бизнесменов и военных чиновников, занимающихся производством и/или поставкой боевых беспилотников, используемых для совершения атак. Сообщается, что новые ограничения затронут иранскую компанию MADO.

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