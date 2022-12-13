Самурай Курилы не отдаст 1 Андрей Черуха

13.12.2022, 16:57

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Япония планирует развернуть гиперзвуковое оружие у границ России.

Оборонное ведомство Японии рассматривает возможность разместить гиперзвуковые ракеты на островах Кюсю и Хоккайдо.

43 км от смертельного врага

Хоккайдо – самый северный остров архипелага Японии. Его и Сахалин разделяет пролив Лаперуза (Соя) и расстояние всего в 43 км.

Рядом с островом находятся печально известные Курилы, которые являются предметом спора Японии и России (тогда СССР) еще со времен окончания Второй мировой войны. Как известно, Советы, объявив Токио войну за несколько дней до его капитуляции, тогда оккупировали Северный территории Японии, назвав их Курильскими островами. Украденное они так и не вернули. Да и мирное соглашение не заключили. Токио и Москва формально до сих пор пребывают в состоянии войны.

Сейчас оборонное ведомство Японии подняло вопрос размещения на этом острове, а также острове Кюсю, нового оружия. К 2026 году Токио необходимо будет создать два новых подразделения в составе Сухопутных сил самообороны страны, которые смогут им управлять.

Начиная с 2018 года, Япония занимается разработкой гиперзвуковых ракет с радиусом действия в несколько сотен километров. Тем не менее, после того, как вооружение будет размещено на указанных островах, Минобороны планирует увеличить дальность пуска до 1000 км.

Более того, в планы Токио, как сообщает японское издание Mainichi Shimbun, входит разработка новых ракет, радиус действия которых будет составлять 2000-3000 км.

Хочешь мира – готовься к войне

Япония сегодня находится в окружении непредсказуемых, однако довольно и в разной степени сильных, которые, к тому же, ведут очень агрессивную внешнюю политику.

С одной стороны, серьезную военную угрозу, с перспективой вторжения на Тайвань, представляет Китай.

С другой – КНДР, которая может и не сильна, но явно неадекватна — не только угрожает ядерным оружием, но и открыто проводит оружейные испытание прямо над территорией Японии.

С третьей – значительно уже ослабленная Россия, напавшая на другую страну, отказывающаяся признавать оккупированные ей территории и признавшая Японию недружественной в отношении РФ.

Напомним, 3 октября Токио предложил Москве заключить мирный договор касательно Курильских островов, однако получил отказ. После чего РФ назвала Японию недружественной страной и заявила о том, что никакие переговоры между ними больше невозможны.

Причиной подобного маневра Кремля стало то, что ранее Токио поддержал Запад и присоединился к санкциям, наложенным на Россию из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Логичным шагом со стороны японцев стала подготовка к возможным военным действиям до того, как они начнутся на территории их страны. Тем более, что в 2021 году Россия уже готовила атаку на Японию, о чем сообщали Newsweek.

Самурай всегда точит клинок

На 2023 год принят рекордный проект бюджета Японии в размере 5,6 трлн иен (около $40 млрд). С 2023 по 2027 год власти намерены выделить на оборону 43 трлн иен, что в 1,5 раза выше, чем показатели за предыдущие 5 лет.

Ранее оборонный бюджет Японии всегда оставался в пределах примерно 1% ВВП. Теперь правительство решило увеличить его до 2%.

The Washington Post сообщает, что Токио закупает у Вашингтона 500 ракет «Томагавк», что станет для страны крупнейшим с окончания Второй мировой войны наращиванием вооружения.

Кроме того, японское правительство разрабатывает план модернизации, за счет средств государственного бюджета, гражданских аэропортов и портов для возможности использования их в военных целях.

Издание Kyodo также пишет, что Япония, Великобритания и Италия совместно разработают и примут на вооружение истребитель нового поколения к 2035 году.

Это позволит странам укрепить традиционное оборонное сотрудничество, а также усилить передовой военный потенциал и технологическое преимущество.

Иными словами, в преддверии нависшей угрозы со стороны диктаторских антизападных стран, Япония тесно налаживает отношения с Западом, в определенном смысле, возобновляя отношения времен Второй мировой.

Абсолютно понятно, что в первую очередь, Токио наращивает военную мощь ради защиты. РФ, Китай и КНДР – страны, которые владеют ядерным оружием, и являются откровенно тоталитарными, что делает соседство с ними довольно затруднительным.

Кроме того, наращивание вооружения в таких масштабах позволяет японскому правительству продемонстрировать всю серьёзность, с которой оно относится к военной угрозе со стороны соседей. А также показывает, что за принадлежащие Японии территории (включая Курилы), страна может и готова бороться. Тем более, что оккупант – Россия – благодаря Украине оказался колоссом на глиняных ногах с никудышной армией, вооружениями и тактикой ведения боя.

Андрей Черуха, Planeta Press

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