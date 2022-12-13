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Украинский эксперт о вероятности участия Беларуси в войне: Ситуация угрожающая

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  • 13.12.2022, 16:58
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Украинский эксперт о вероятности участия Беларуси в войне: Ситуация угрожающая

В стране есть 20 тысяч солдат, с которыми ВСУ придется воевать.

Александр Лукашенко поручил провести «внезапную проверку» боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси.

О том, как расценивать такую проверку и есть ли в этом угроза для Украины, изданию «РБК-Украина» рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

«К сожалению, ситуация, как я вижу достаточно угрожающая. Все-таки белорусы, скорее всего, решили принять участие (в войне против Украины - ред.) и какие-то аргументы нашел Путин для Беларуси. Но это произойдет не сейчас, если что-то и будет , то когда будет больше морозов. В декабре этого не произойдет», - допускает Жирохов.

При этом эксперт оценил способность белорусской армии помочь россиянам в их агрессии.

«Это кадровая армия, это готовившиеся военные. Даже не заключенные, которых россияне набирают по всем тюрьмам РФ. То есть, если у белорусов и устаревшее оружие и малая подготовка, но это - армия. По крайней мере 17 000 - 20 000, с которыми придется воевать», - говорит Жирохов.

Эксперт также отмечает, что моральной составляющей в случае худшего сценария этому не стоит ожидать, потому что военные «выполняют приказ».

«Невозможно говорить о настроениях военной среды. У военных есть приказ. Если кто-то не согласен с приказом, то увольняется - все. Таких тенденций, как у гражданских «хорошо» или «плохо» у военных просто не существует. Есть приказ и его выполняют», - объясняет Жирохов.

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