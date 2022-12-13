Макрон заявил о переговорах по выводу российской техники с Запорожской АЭС 2 13.12.2022, 17:07

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Ближайшие недели станут решающими.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что с РФ ведутся переговоры о выводе техники с территории Запорожской АЭС.

Заявление о договоренностях с РФ Макрон сделал во время международной конференции в поддержку Украины, сообщает Reuters.

По словам французского лидера, продолжаются переговоры по условиям вывода тяжелой техники.

«Нам удалось защитить Чернобыль, и наша цель — защитить Запорожье. Ближайшие недели будут решающими», — сказал французский лидер.

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