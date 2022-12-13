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«Мне делали операцию бесплатно, но лучше бы я отказался»

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  • 13.12.2022, 17:10
  • 2,452
«Мне делали операцию бесплатно, но лучше бы я отказался»

Белорусы - о планах лукашистов сделать платным лечение для «тунеядцев» и живущих за границей.

Лечение для «тунеядцев» и граждан Беларуси, живущих за границей, лукашисты хотят сделать платным. Речь идет, в том числе, о плановых операциях. Для этого изменили статью Конституции.

Читатели сайта Charter97.org остро отреагировали на планы режима. Приводим их комментарии:

- Вы сначала сделайте медицину бесплатной, а потом угрожайте. Три недели не могу записаться к эндокринологу в могилевскую поликлинику. Болеет доктор и медсестра, кабинет закрыт, но на 27 число талон взяла еще 15 дней назад. Сегодня звоню, может что-то изменилось. Нет, до конца месяца закрыта запись. Спрашиваю, мол, и платно нет? Нет, как раз платно можно, приходите в любое время. Где ваша бесплатная медицина? В спецполиклиниках? Угрожают они!

- Так и представила, что белорусы, живущие за границей, массово поедут за тысячи км на родину для проведения операций. Словно в стране проживания им их не сделают по страховке. Я на родине только зубы лечу, причём только платно в приличных местах, а не у участкового стоматолога.

- Деньги, изъятые из белорусского бюджета, Лукашенко хранит в ОАЭ. ОАЭ используют их в своей экономике, а белорусы должны за него платить и лечение всей его семьи и шопинг оплачивать.

- У государства нет своих денег в принципе. Они берут их у людей! Вот в какую сумму нам обходятся чиновники и силовики? В бюджете прописано 4,5% ВВП. Почему мы их должны кормить?

- Забота государства/режима она такая.

- Все, что в последнее время творит режим, похоже на предсмертные конвульсии. Лукашисты в агонии. Ждем хороших новостей.

- Тогда платите пенсии тем, кто заработал ее в РБ, но выехав за границу не получает ни копейки, ибо вы не платите их живущим за границей белорусам.

- Мне делали бесплатно операцию, каким-то старым советским способ и лучше бы я отказался.

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