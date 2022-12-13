В Ленинградской области РФ при странных обстоятельствах погиб срочник 13.12.2022, 17:15

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У солдата были вскрыты вены и пробита голова.

В воинской части 02511 в поселке Каменка Ленинградской области РФ погиб 21-летний срочник из Карачаево-Черкесской Республики Анатолий Черкашин. Об этом пишет DOXA со ссылкой на близких Черкашина, которые получили извещение из воинской части.

Черкашин был призван зимой 2021 года, но попал в армию только в июне этого года, он сначала служил в мотовойсках, а затем его перевели на должность банщика.

В извещении из войсковой части было указано, что солдат срочной службы скончался 8 декабря. Тело Анатолия Черкашина нашли в соседнем от бани помещении, у него были вскрыты вены и пробита голова. По словам сослуживцев, следы крови были видны в разных комнатах, предмет убийства найден не было.

«Самоубийство исключено, потому что у Анатолия никаких предпосылок и даже мыслей на этот счет не было, это могут подтвердить все, кто хоть немного знал его лично», — говорят близкие Анатолия.

Офицеры ситуацию не комментируют, всю информацию семья получает только от сослуживцев.

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